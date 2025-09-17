Действительно ли дроны РФ залетели в Польшу по ошибке: что думают поляки о версии Трампа

В Польше подавляющее большинство граждан отвергли предположение Трампа о случайности российского удара. Политики назвали инцидент преднамеренным действием Москвы.

Атака на Польшу. Фото: из открытых источников

Большинство поляков не верят, что вторжение российских дронов в ночь на 10 сентября было случайным. Целых 81,7% респондентов отвергают такую возможность, тогда как лишь 10,6% согласны с предположением президента США Дональда Трампа, что это могло быть непреднамеренным действием.

Оставшиеся 7,7% опрошенных затруднились ответить на вопрос. Высказывание Трампа, который допустил, что инцидент мог быть ошибкой, вызвало резкую критику в Польше.

Стоит отметить, вице-премьер Радослав Сикорский и лидер "Права и справедливости" Ярослав Качинський решительно отвергли подобную интерпретацию.

"Нет, это не была ошибка", — подчеркнул Сикорский.

Оба политика заявили, что Москва действует целенаправленно и методично.

Социологи выявил различия в восприятии инцидента среди сторонников разных партий. Больше всего сторонников версии о "случайности" оказалось среди избирателей "Конфедерации" (18%), "Гражданской коалиции" (17%) и "Новой Левицы" (17%).

Наиболее критичны оказались сторонники "Права и справедливости". Лишь 4% из них допускают, что вторжение дронов могло быть непреднамеренным.

