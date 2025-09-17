logo

BTC/USD

116997

ETH/USD

4549.48

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.79

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша Действительно ли дроны РФ залетели в Польшу по ошибке: что думают поляки о версии Трампа
commentss НОВОСТИ Все новости

Действительно ли дроны РФ залетели в Польшу по ошибке: что думают поляки о версии Трампа

81,7% граждан Польши не верят, что российские дроны залетели в Польшу случайно

17 сентября 2025, 14:42
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Польше подавляющее большинство граждан отвергли предположение Трампа о случайности российского удара. Политики назвали инцидент преднамеренным действием Москвы.

Действительно ли дроны РФ залетели в Польшу по ошибке: что думают поляки о версии Трампа

Атака на Польшу. Фото: из открытых источников

Большинство поляков не верят, что вторжение российских дронов в ночь на 10 сентября было случайным. Целых 81,7% респондентов отвергают такую возможность, тогда как лишь 10,6% согласны с предположением президента США Дональда Трампа, что это могло быть непреднамеренным действием.

Оставшиеся 7,7% опрошенных затруднились ответить на вопрос. Высказывание Трампа, который допустил, что инцидент мог быть ошибкой, вызвало резкую критику в Польше.

Стоит отметить, вице-премьер Радослав Сикорский и лидер "Права и справедливости" Ярослав Качинський решительно отвергли подобную интерпретацию.

"Нет, это не была ошибка", — подчеркнул Сикорский. 

Оба политика заявили, что Москва действует целенаправленно и методично.

Социологи выявил различия в восприятии инцидента среди сторонников разных партий. Больше всего сторонников версии о "случайности" оказалось среди избирателей "Конфедерации" (18%), "Гражданской коалиции" (17%) и "Новой Левицы" (17%).

Наиболее критичны оказались сторонники "Права и справедливости". Лишь 4% из них допускают, что вторжение дронов могло быть непреднамеренным.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 10 сентября во время массированной ракетно-дроновой атаки по Украине ряд "шахедов" пересекли границу с Польшей. Оперативное командование Вооруженных сил Польши подтвердило, что польское воздушное пространство неоднократно нарушалось беспилотниками РФ. Польские военные подтвердили, что впервые сбивали БПЛА и заявили об операции по их "обнаружению, идентификации и нейтрализации". Какова цель такой провокации РФ? Не выйдет ли она боком Москве, когда Запад наконец-то объединится вокруг Украины и в разы усилит ее поддержку в войне? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://wiadomosci.wp.pl/drony-nad-polska-to-pomylka-czy-celowe-dzialanie-najnowszy-sondaz-7201118879767168a
Теги:

Новости

Все новости