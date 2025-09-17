Чи справді дрони РФ залетіли до Польщі помилково: що думають поляки про версію Трампа

У Польщі переважна більшість громадян відкинула припущення Трампа про випадковість російського удару. Політики назвали інцидент навмисною дією Москви.

Атака на Польщу. Фото: з відкритих джерел

Більшість поляків не вірять, що вторгнення російських дронів у ніч проти 10 вересня було випадковим. Цілих 81,7% респондентів відкидають таку можливість, тоді як лише 10,6% згодні з припущенням президента США Дональда Трампа, що це могло бути ненавмисною дією.

7,7% опитаних, що залишилися, не змогли відповісти на запитання. Висловлення Трампа, який припустився, що інцидент міг бути помилкою, викликало різку критику у Польщі.

Варто зазначити, віце-прем'єр Радослав Сікорський та лідер "Права та справедливості" Ярослав Качинський рішуче відкинули подібну інтерпретацію.

"Ні, це не була помилка", — наголосив Сікорський.

Обидва політики заявили, що Москва діє цілеспрямовано та методично.

Соціологи виявив відмінності у сприйнятті інциденту серед прихильників різних партій. Найбільше прихильників версії про "випадковість" виявилося серед виборців "Конфедерації" (18%), "Громадянської коаліції" (17%) та "Нової Левиці" (17%).

Найбільш критичні виявилися прихильники "Права та справедливості". Лише 4% їх припускають, що вторгнення дронов могло бути ненавмисним.

