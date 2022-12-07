Диктатор становится сильнее: в Польше критикуют своих партнеров в ЕС за желание поговорить с Путиным

В правительстве Польши раскритиковали своих коллег по Евросоюзу за желание поддерживать диалог с российским президентом Путиным и пытаться подтолкнуть Украину к переговорам с агрессором. Каждая попытка провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным лишь дает Кремлю дополнительные козыря. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление замглавы МИД Польши Мартина Пшидача, которое приводит "RMF FM".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Таким образом Запад демонстрирует слабость. Поэтому, чем больше таких звонков, тем сильнее Путин чувствует себя внутренне", — заявил Пшидач, по всей видимости, имея ввиду постоянные попытки президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца поговорить с Путиным, попытаться услышать, что хочет Россия после всех зверств в Украине.

В Польше считают, что в сложившейся ситуации наиболее эффективной будет именно политика изоляции российского диктатора. Польский дипломат критикует поддержку контактов и проведение переговоров его коллег с Путиным.

"Из-за политики изоляции России можно достичь желаемых целей. И мы критически относимся ко всем этим телефонным звонкам, попыткам переговоров, потому что это только усиливает Владимира Путина", — подчеркнул замминистра.

Чиновник добавил, пока западные лидеры продолжают стучаться в двери Путина, пытаясь возобновить диалог, услышать его, у режима появляются дополнительные стимулы действовать еще жестче, ведь, если Путину звонят, пытаются его услышать, понять, значит он все делает правильно и будет продолжать свою политику и дальше.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что после разговора с Путиным у него появилось ощущение, что российский президент очень сильно обижен на Запад, потому как считает, что от хотел исчезновения России с карты мира.

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