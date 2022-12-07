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Диктатор становится сильнее: в Польше критикуют своих партнеров в ЕС за желание поговорить с Путиным

В МИД Польши отметили, каждая попытка провести переговоры с Путиным лишь внутренне укрепляет его

сегодня, 07:20
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Автор:

Кравцев Сергей

В правительстве Польши раскритиковали своих коллег по Евросоюзу за желание поддерживать диалог с российским президентом Путиным и пытаться подтолкнуть Украину к переговорам с агрессором. Каждая попытка провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным лишь дает Кремлю дополнительные козыря. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление замглавы МИД Польши Мартина Пшидача, которое приводит "RMF FM".

Диктатор становится сильнее: в Польше критикуют своих партнеров в ЕС за желание поговорить с Путиным

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Таким образом Запад демонстрирует слабость. Поэтому, чем больше таких звонков, тем сильнее Путин чувствует себя внутренне", — заявил Пшидач, по всей видимости, имея ввиду постоянные попытки президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца поговорить с Путиным, попытаться услышать, что хочет Россия после всех зверств в Украине.

В Польше считают, что в сложившейся ситуации наиболее эффективной будет именно политика изоляции российского диктатора. Польский дипломат критикует поддержку контактов и проведение переговоров его коллег с Путиным.

"Из-за политики изоляции России можно достичь желаемых целей. И мы критически относимся ко всем этим телефонным звонкам, попыткам переговоров, потому что это только усиливает Владимира Путина", — подчеркнул замминистра.

Чиновник добавил, пока западные лидеры продолжают стучаться в двери Путина, пытаясь возобновить диалог, услышать его, у режима появляются дополнительные стимулы действовать еще жестче, ведь, если Путину звонят, пытаются его услышать, понять, значит он все делает правильно и будет продолжать свою политику и дальше.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что после разговора с Путиным у него появилось ощущение, что российский президент очень сильно обижен на Запад, потому как считает, что от хотел исчезновения России с карты мира.

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Источник: https://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/poranna-rozmowa/news-przydacz-kazde-proby-kontaktu-z-putinem-wzmacniaja-go-wewnet,nId,6454381#crp_state=1
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