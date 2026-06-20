Дипломатический протест Киева: посол Украины решил пойти на радикальный шаг

Отношения между Киевом и Варшавой получили новый резонансный эпизод. Посол Украины в Польше Василий Боднар объявил о возвращении польской государственной награды – Кавалерского креста Ордена "За заслуги Республики Польша". Свое решение дипломат назвал вынужденной реакцией на действия польских властей в отношении президента Украины Владимира Зеленского.

Посол Украины в Польше Василий Боднар. Фото: из открытых источников

Соответствующее заявление Боднар опубликовал в социальных сетях. По его словам, решение Варшавы лишить украинского лидера высшей государственной награды Польши стало для него глубоко болезненным и несправедливым шагом, особенно на фоне продолжающейся российско-украинской войны.

Украинский дипломат подчеркнул, что Зеленский остается одним из ключевых союзников Польши в вопросах безопасности Европы, а его роль в сопротивлении российской агрессии получила признание во многих странах мира. Именно поэтому отзыв награды, по мнению Боднаря, воспринимается не только как личное решение в отношении главы государства, но и как сигнал всему украинскому обществу.

Вместе с тем посол отметил, что его шаг не означает пересмотра отношения Украины к польскому народу. Он отдельно поблагодарил миллионы поляков, которые после начала полномасштабного вторжения приняли украинских беженцев, помогли им с жильем, работой и адаптацией.

Боднар также напомнил, что Украина и Польша имеют общие стратегические интересы и одинаково заинтересованы в противодействии российской угрозе. По его мнению, любые политические конфликты между двумя странами выгодны прежде всего Москве, которая традиционно пытается использовать исторические споры для ослабления партнерства между соседними государствами.

Посол призвал Варшаву и Киев к открытому диалогу и поиску решений, которые позволят избежать дальнейшего ухудшения отношений. По его убеждению, долгосрочные интересы двух стран значительно важнее текущих политических разногласий.

На данный момент официальной реакции польских властей на заявление украинского дипломата не последовало.

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