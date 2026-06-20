Почему разгорелся скандал между Польшей и Украиной: при чем здесь выборы

Настоящая политическая война в Польше сейчас идет за правый электорат. Если раньше польских правых безоговорочно соревновался ПиС, то сейчас за этот же электорат соревнуются сразу три политические силы: кроме ПиСа, это еще две конфедерации, которые динамично перетягивают на себя электорат громкими эмоциональными заявлениями. И хотя риторика этих трех политических сил похожа, но именно между ними сейчас происходит война за победу в парламентских выборах. Об этом рассказал политический эксперт Сергей Таран.

Кароль Навроцкий. Фото: из открытых источников

Он отмечает, однако для ПиС – партии Навроцкого – сейчас принципиально выиграть эти выборы – и не просто выиграть, а выиграть убедительно. Иначе ведь придется образовывать большинство с двумя конфедерациями, а это для Навроцкого далеко не лучший сценарий.

"И не только из-за экономических разногласий с конфедерацией Менцена. Есть еще более радикальная Конфедерация Короны Польской во главе с Брауном – скандальным антисемитом и хулиганом. Такая фигура в мгновение ока станет красной тряпкой для любых международных амбиций Навроцкого. Даже в тех же США и Трампа вряд ли с энтузиазмом воспримут союзника, в правительстве которого заседают откровенные антисемиты. Поэтому ПиС пытается удержать избирателя любой ценой. И единственное, до чего там додумались – копировать риторику конфедерации, чтобы перетащить себе их электорат. Отсюда и внезапная любовь к "украинской карте", – отметил Сергей Таран.

По его словам, с точки зрения политтехнологий – вполне банальная история для некоторых правых партий. Два года назад те же польские правые официально проводили кампанию с требованием к Германии заново возместить ущерб за Вторую мировую войну.

Сергей Таран подчеркивает, проблема сейчас в другом: цена за эту игру оказывается слишком высокой. Такая риторика бьет не только по двусторонним отношениям – она усложняет построение новой архитектуры безопасности в Европе, опорой которой могла бы стать ось Варшава-Киев.

"Однако в любой истории кому надо быть взрослым. Со стороны Украины не стоит поддаваться на эмоциональные качели. Надо же попробовать говорить о будущем – совместных проектах, восстановлении, экономике и безопасности, — тем более, что общий враг у нас – один и тот же. А в прошлом нужна максимальная открытость и совместные исследования – в первую очередь выполненные профессиональными историками, а не политиками", – отметил политолог.

Он заключает, тем более, что правый уклон в польской политике может быть временным. Значительная часть польского общества прекрасно понимает, кто есть друг, а кто есть враг. Просто политический тренд сейчас качнулся не в ту сторону. Так иногда бывает в демократиях перед выборами.

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