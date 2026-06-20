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Дипломатичний протест Києва: посол України вирішив піти на радикальний крок

Після рішення позбавити Зеленського найвищого польського ордена український посол пішов на безпрецедентний крок і попередив про ризик розколу між союзниками

20 червня 2026, 13:44
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Кравцев Сергей

Відносини між Києвом та Варшавою набули нового резонансного епізоду. Посол України у Польщі Василь Боднар оголосив про повернення польської державної нагороди – Кавалерського хреста Ордену "За заслуги Республіки Польща". Своє рішення дипломат назвав вимушеною реакцією на дії польської влади щодо президента України Володимира Зеленського.

Дипломатичний протест Києва: посол України вирішив піти на радикальний крок

Посол України у Польщі Василь Боднар. Фото: із відкритих джерел

Відповідну заяву Боднар опублікував у соціальних мережах. За його словами, рішення Варшави позбавити українського лідера вищої державної нагороди Польщі стало для нього глибоко болючим і несправедливим кроком, особливо на тлі російсько-української війни, що триває.

Український дипломат наголосив, що Зеленський залишається одним із ключових союзників Польщі у питаннях безпеки Європи, а його роль у опорі російській агресії отримала визнання у багатьох країнах світу. Саме тому відкликання нагороди, на думку Боднара, сприймається не лише як особисте рішення щодо глави держави, а й як сигнал усьому українському суспільству.

Водночас посол зазначив, що його крок не означає перегляду відносин України до польського народу. Він окремо подякував мільйонам поляків, які після початку повномасштабного вторгнення прийняли українських біженців, допомогли їм із житлом, роботою та адаптацією.

Боднар також нагадав, що Україна та Польща мають спільні стратегічні інтереси та однаково зацікавлені у протидії російській загрозі. На його думку, будь-які політичні конфлікти між двома країнами вигідні насамперед Москві, яка традиційно намагається використати історичні суперечки для послаблення партнерства між сусідніми державами.

Посол закликав Варшаву та Київ до відкритого діалогу та пошуку рішень, які дозволять уникнути подальшого погіршення відносин. На його переконання, довгострокові інтереси двох країн значно важливіші за поточні політичні розбіжності.

На даний момент офіційної реакції польської влади на заяву українського дипломата не було.

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Джерело: https://www.facebook.com/Vasyl.Bodnar.1976/posts/pfbid0tx2BrLJbiAA7jYMmHN4keSHvHu6dRHDxcFok3L6d5yVpD1vP5j59k6h5LM8ao9zYl
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