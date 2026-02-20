Для українських біженців у Польщі тепер все кардинально зміниться: який закон підписав Навроцький

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, який кардинально змінює систему підтримки українських біженців. Відтепер усі механізми допомоги будуть включені до загального Закону про захист іноземців, а окремий спеціальний режим, який діяв із початку повномасштабної війни, поступово скасовується. Про це повідомляє PAP.

Українські біженці. Фото: з відкритих джерел

За словами президента, завершився етап так званих "безумовних привілеїв".

Він наголосив, що Варшава продовжить підтримувати Україну, проте нові правила покликані впорядкувати систему допомоги та знизити навантаження на державний бюджет.

Спеціальний закон, ухвалений у 2022 році після вторгнення Росії, надавав українцям спрощений доступ до проживання, працевлаштування, освіти та соціальних виплат. Тепер ці положення інтегрують у загальну систему тимчасового захисту, яка буде застосовуватись до всіх іноземців на однакових умовах.

При цьому важливим рішенням є продовження легального перебування українців до 4 березня 2027 року. Біженці зможуть подати документи для подальшої легалізації та продовжити проживання у країні.

Серед ключових змін – інтеграція статусу PESEL UKR у загальний правовий механізм, заміна паперових документів на цифрові посвідчення через програму mObywatel та платформу Diia, а також перегляд соціальної допомоги. Зокрема, виплати та підтримка житла буде зосереджено переважно на найбільш уразливих категоріях – неповнолітніх, працюючих особах та жертвах насильства.

Новий закон набуде чинності 5 березня 2026 року і стане одним із наймасштабніших переглядів політики підтримки українських біженців з початку війни.

