Дуда сделал новое заявление о Крыме: что теперь заявил польский президент

Президент Польши Анджей Дуда сделал новое заявление после своих высказываний по поводу деоккупации Крыма. Он заверил, что поддерживает Украину в захватнической войне, которую развязала Россия. Как передает портал "Комментарии", свою позицию Дуда озвучил в Twitter (X).

Анджей Дуда. Фото: из открытых источников

"Мои действия и позиция относительно жестокой агрессии России против Украины были и понятны с первого дня: Россия нарушает международное право, является агрессором и оккупантом. Нападение России на Украину и оккупация международно признанных территорий Украины, включая Крым, являются преступлением", — отметил польский президент.

Анджей Дуда добавил, что война не может закончиться победой России, а московский империализм следует остановить, победить и заблокировать на будущее.

"Украина должна победить, потому что эту войну должен выиграть свободный мир. Мы все стоим бок о бок за свободную, суверенную и независимую Украину, против агрессии и жестокого империализма", — подчеркнул Дуда.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда в интервью Kanal Zero поставил под сомнение возвращение Крыма под контроль Киева. В свою очередь Посол Украины в Польше Василий Зварич выступил с заявлением о непременной деоккупации Крыма после неоднозначных слов польского лидера. Слова польского лидера вызвали оживленную дискуссию в сети.

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