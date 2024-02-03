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Дуда сделал новое заявление о Крыме: что теперь заявил польский президент

Дуда уже не сомневается, что Украина должна вернуть Крым и победить

3 февраля 2024, 16:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент Польши Анджей Дуда сделал новое заявление после своих высказываний по поводу деоккупации Крыма. Он заверил, что поддерживает Украину в захватнической войне, которую развязала Россия. Как передает портал "Комментарии", свою позицию Дуда озвучил в Twitter (X).

Дуда сделал новое заявление о Крыме: что теперь заявил польский президент

Анджей Дуда. Фото: из открытых источников

"Мои действия и позиция относительно жестокой агрессии России против Украины были и понятны с первого дня: Россия нарушает международное право, является агрессором и оккупантом. Нападение России на Украину и оккупация международно признанных территорий Украины, включая Крым, являются преступлением", — отметил польский президент.

Анджей Дуда добавил, что война не может закончиться победой России, а московский империализм следует остановить, победить и заблокировать на будущее.

"Украина должна победить, потому что эту войну должен выиграть свободный мир. Мы все стоим бок о бок за свободную, суверенную и независимую Украину, против агрессии и жестокого империализма", — подчеркнул Дуда.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда в интервью Kanal Zero поставил под сомнение возвращение Крыма под контроль Киева. В свою очередь Посол Украины в Польше Василий Зварич выступил с заявлением о непременной деоккупации Крыма после неоднозначных слов польского лидера. Слова польского лидера вызвали оживленную дискуссию в сети.

Читайте также на портале "Комментарии" — польские фермеры с 9 февраля намерены вернуть блокаду границы с Украиной, а также дорог и автомагистралей в отдельных воеводствах. Они заявили, что недовольны позицией своего правительства и Брюсселя касательно послаблений для экспорта украинской агропродукции. Аналогично обещают поступить и венгерские фермеры. О чем говорит происходящее? Как решить проблему? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Обсуждения

Ігор

3 февраля 2024, 16:35

Ну і друзі в Україні кожна година різні думки. Їм як і нашій корумпованій вишиваті і перевзуватись не треба в них на кожній нозі інша взувачка, просто повернись то однією стороною то іншою. В пОПі на банковій взагалі не тільки на ногах різне взуття, а і на руках теж різне взуття. 30 рублів покажи: "дай лапу" і вони вже знають, яку треба.


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