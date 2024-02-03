Дуда сделал новое заявление о Крыме: что теперь заявил польский президент

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент Польши Анджей Дуда сделал новое заявление после своих высказываний по поводу деоккупации Крыма. Он заверил, что поддерживает Украину в захватнической войне, которую развязала Россия. Как передает портал "Комментарии", свою позицию Дуда озвучил в Twitter (X).
Анджей Дуда. Фото: из открытых источников
Анджей Дуда добавил, что война не может закончиться победой России, а московский империализм следует остановить, победить и заблокировать на будущее.
Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда в интервью Kanal Zero поставил под сомнение возвращение Крыма под контроль Киева. В свою очередь Посол Украины в Польше Василий Зварич выступил с заявлением о непременной деоккупации Крыма после неоднозначных слов польского лидера. Слова польского лидера вызвали оживленную дискуссию в сети.
Читайте также на портале "Комментарии" — польские фермеры с 9 февраля намерены вернуть блокаду границы с Украиной, а также дорог и автомагистралей в отдельных воеводствах. Они заявили, что недовольны позицией своего правительства и Брюсселя касательно послаблений для экспорта украинской агропродукции. Аналогично обещают поступить и венгерские фермеры. О чем говорит происходящее? Как решить проблему? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Обсуждения
Новости
Ігор
3 февраля 2024, 16:35
Ну і друзі в Україні кожна година різні думки. Їм як і нашій корумпованій вишиваті і перевзуватись не треба в них на кожній нозі інша взувачка, просто повернись то однією стороною то іншою. В пОПі на банковій взагалі не тільки на ногах різне взуття, а і на руках теж різне взуття. 30 рублів покажи: "дай лапу" і вони вже знають, яку треба.