Дуда сделал новое заявление о нападении России: о чем идет речь

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Местом, где на карту поставлена судьба безопасности Польши, является Украина. Именно поэтому, если Россию не победить, она нападет снова. Такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда, сообщает Polska Agencja Prasowa .
Анджей Дуда (фото из открытых источников)
"Поддержка Украины очевидна. Я предполагаю, что польские власти, независимо от того, из какого политического лагеря они происходят, будут продолжать эту политику, реализованную абсолютно в польских и европейских интересах", — сказал польский президент.
Также журналисты издания спросили у политика, должны ли страны восточного фланга НАТО увеличить поддержку Украины, чтобы продолжала эффективно защищаться.
В ответ Дуда заявил, что если РФ не будет побеждена, то снова нападет.
"У нас нет сомнений, что сегодня Украина является местом, где на карту поставлена судьба нашей безопасности", — сказал он.
Кроме того, президент Польши рассказал, что его страна отправила Украине более 300 танков, более 100 единиц бронетехники, сотни тысяч единиц оружия и боеприпасов, а также бесчисленное количество бронежилетов, касок, снаряжения.
Напомним, что "Комментарии" написали о том, что Дуда рассказал, удалось ли помириться с Украиной . Между Варшавой и Киевом не останавливался диалог, есть постоянный контакт и нет дипломатического конфликта, как говорят в некоторых СМИ. Такое заявление в эфире Polsat News сделал президент Польши Анджей Дуда.
При этом польский президент подчеркнул, что для него интересы поляков были и будут на первом месте. Поэтому он всегда откровенно говорит со своим народом, прямо сообщая о происходящих вещах. Например, отметил президент, он публично объявил о падении украинской ракеты в селе Пшеводув, "несмотря на разное сопротивление, в том числе с украинской стороны", потому что "поляки заслуживают знать правду".
Обсуждения
Новости