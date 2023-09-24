Дуда сделал новое заявление об украинском зерне: что предлагают в Польше

Чтобы Украина смогла экспортировать свое зерно нуждающимся странам, Польша подготовила транзитные коридоры. Но поляки оставят в силе свой запрет на экспорт. Такое заявление сделал президент Польши Анджея Дуда в эфире TVP1.

Польский президент заявил, что считает правильным введение запрета на продажу зерна и другой продукции в Польше из Украины

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Дуда заявил, что нужно сделать все, чтобы транзит зерна из Украины был как можно больше.

"Благодаря труду наших фермеров мы самодостаточны. Нам не нужны зерно из Украины. Их замечательные урожаи во время войны очень мало достались странам, которые в их действительно нуждались. В Польше подготовили транзитные коридоры, благодаря которым украинское зерно может проходить через Польшу и экспортироваться куда нужно. Мы пытаемся помочь Украине и тем странам, которые нуждаются в этой помощи", — заявил Дуда.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Польше призывают шантажировать Украину . Польский депутат от партии "Конфедерация" Кшиштоф Босак считает, что Польша должна резче отстаивать свои интересы. Босак призвал прибегнуть к шантажу Украины и запретить транзит оружия через Польшу, пока Украина не отзовет свой иск.

Кшиштоф Босак отреагировал на иск Украины в ВТО о продлении эмбарго Польши на украинское зерно. По словам Босака, Украина действует агрессивно против Польши, поэтому Варшава должна закрыть свои границы для Киева. Кроме того, Босак видит другие проблемы в Польше, которые связаны с Украиной. Польский депутат призвал сократить все социальные выплаты украинцам. Напомним, что Польша, Словакия и Венгрия выразили готовность продлить запрет на импорт украинского зерна, который должен был завершиться 15 сентября.

