Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Польша
Дуда сказал, когда война закончится: экс-президент Польши шокировал заявлением

Масштабная битва амбиций: Дуда рассказал, почему Белый дом публично не называет Кремль слабым

30 апреля 2026, 20:28
Недилько Ксения

Бывший лидер Польши Анджей Дуда в беседе с журналистом Дмитрием Гордоном поделился своим видением американской политики и рассказал, как Дональд Трамп собирается поставить на место российского диктатора.

Анджей Дуда

По словам Дуды, у действующего лидера США есть четкая стратегия преодоления российской агрессии, однако ее реализация сталкивается с определенными трудностями. Он убежден, что публичные комплименты американского президента в адрес Кремля — только тактический ход.

"Я лично считаю, что президент Дональд Трамп имеет свою очень критическую оценку Владимира Путина. Но он никогда вслух не скажет, что Путин слаб, потому что он хочет победить Путина. А что за доблесть победить слабого? Он всегда будет говорить, что Путин сильный, великий, мощный, потому что тем величественнее будет его победа", — подчеркнул экс-президент Польши.

Анджей Дуда заметил, что Трамп сейчас активно выстраивает мощный рычаг влияния, способный разрушить позиции РФ. Хотя этот процесс продвигается не столь гладко и быстро, как хотелось бы, американский лидер не отступит от своих предвыборных обещаний.

В завершение разговора польский политик дал оптимистический прогноз для Украины. Он считает, что развязанная Россией полномасштабная война будет окончательно завершена еще до окончания срока полномочий Дональда Трампа, то есть до начала 2029 года.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что реализация анонсированного Россией прекращения огня состоится независимо от того, поддержит ли эту инициативу украинская сторона. В Москве подчеркивают "односторонний" характер этого решения.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NlwcHPcmKQw
