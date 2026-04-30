Польща Дуда сказав, коли закінчиться війна: експрезидент Польщі шокував заявою
commentss НОВИНИ Всі новини

Дуда сказав, коли закінчиться війна: експрезидент Польщі шокував заявою

Масштабна битва амбіцій: Дуда розповів, чому Білий дім публічно не називає Кремль слабким

30 квітня 2026, 20:28
Недилько Ксения

Колишній лідер Польщі Анджей Дуда в розмові з журналістом Дмитром Гордоном поділився власним баченням американської політики та розповів, як Дональд Трамп збирається поставити на місце російського диктатора.

Дуда сказав, коли закінчиться війна: експрезидент Польщі шокував заявою

Анджей Дуда

За словами Дуди, у чинного лідера США є чітка стратегія подолання російської агресії, проте її реалізація стикається з певними труднощами. Він переконаний, що публічні компліменти американського президента на адресу Кремля — це лише тактичний хід.

"Я особисто вважаю, що президент Дональд Трамп має свою дуже критичну оцінку володимира путіна. Але він ніколи вголос не скаже, що путін слабкий, тому що він хоче перемогти путіна. А що за доблесть — перемогти слабого? Він завжди буде говорити, що путін сильний, великий, могутній, тому що тим величнішою буде його перемога", — наголосив експрезидент Польщі.

Анджей Дуда зауважив, що Трамп зараз активно вибудовує потужний важіль впливу, здатний зруйнувати позиції РФ. Хоча цей процес просувається не так гладко та швидко, як хотілося б, американський лідер не відступить від своїх передвиборчих обіцянок.

На завершення розмови польський політик дав оптимістичний прогноз для України. Він вважає, що розв'язана Росією повномасштабна війна буде остаточно завершена ще до закінчення терміну повноважень Дональда Трампа — тобто до початку 2029 року.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що реалізація анонсованого Росією припинення вогню відбудеться незалежно від того, чи підтримає цю ініціативу українська сторона. У Москві наголошують на "односторонньому" характері цього рішення.



Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=NlwcHPcmKQw
