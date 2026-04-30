Пєсков стверджує, що РФ реалізує перемир'я на 9 травня без згоди Києва

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що реалізація анонсованого Росією припинення вогню відбудеться незалежно від того, чи підтримає цю ініціативу українська сторона. У Москві наголошують на "односторонньому" характері цього рішення.

Дмитро Пєсков

Відповідаючи на запитання журналістів щодо відсутності офіційної відповіді з боку української влади, речник Кремля підкреслив:

"Вона і не потрібна для цього. Це рішення глави Російської держави, і воно буде реалізовуватися", — констатував Пєсков.

Водночас у Кремлі зауважили, що російське керівництво все ж очікувало на певну реакцію з боку Києва, яка б свідчила про "адекватні наміри" українського режиму. Оскільки жодного офіційного підтвердження готовності припинити вогонь з боку України наразі немає, російська сторона наполягає, що діятиме згідно із раніше затвердженим планом диктатора.

Нагадаємо, що ініціатива стосується періоду святкування 9 травня, про що раніше повідомляли представники російської адміністрації після телефонної розмови Путіна з Трампом.

Тоді помічник очільника Кремля Юрій Ушаков повідомив пропагандистським медіа про проведення телефонних перемовин між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом. За його словами, бесіда була тривалою та зайняла понад 1,5 години.

Згідно із заявами представника РФ, під час розмови лідери зачепили низку питань щодо війни в Україні та міжнародної політики: Путін висловив готовність запровадити режим припинення вогню на період святкування 9 травня, і ця ініціатива нібито знайшла підтримку з боку Трампа.