Дуда созывает Совбез Польши из-за войны в Украине: какая причина

Польский президент Анджей Дуда завтра, 20 декабря, собирает на заседание членов польского Совета национальной обороны. На нем будет обсуждаться ситуация с войной в Украине.

Президент Польши Анджей Дуда (фото из открытых источников)

Об этом сказал глава Бюро национальной безопасности (BBN) РП Яцек Севера во время эфира на радио ZET .

"Будут обсуждаться вопросы ситуации безопасности, связанные с ситуацией на фронте в Украине, аспект международной безопасности, возможности поддержки Вооруженных сил Украины, вопросы реформирования системы управления вооруженными силами и инициатива президента по закону о реформировании системы", — сообщил председатель Бюро национальной безопасности.

Польское чиновник отметил, что заседание Рады начнется в 12:30 (по киевскому времени), будет проходить оно в президентском дворце "Бельведер".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент Зеленский эмоционально отреагировал на польскую блокаду границу . Украинский президент поблагодарил Польшу за всю помощь сначала российского вторжения в Украину, но эмоционально отреагировал на блокирование соседней страной границ, чтобы помешать экспорту украинской продукции.

По его словам, Украина оказалась перед трудностями для экспорта украинской продукции на фоне широкомасштабной военной агрессии РФ. Президент Зеленский сказал, что с апреля по сентябрь "было очень сложно".

Также "Комментарии" писали о том, что в Польше ставят ультиматум Украине на 20 лет по вступлению в ЕС. Польский чиновник Михал Колодзейчак подчеркнул, что вступление Украины в ЕС негативно повлияет на польских фермеров. Вместо блокирования вступления Колодзейчак предлагает альтернативный ультиматум, который заключается в запрете украинской продукции в Польше на 20 лет.

