Президент Польши Анджей Дуда рассказал, что в начале полномасштабной войны Украина упорно просила Польшу передать истребители MиГ-29, но тогда официальный Вашингтон не дал согласие на такой шаг. Об этом говорится в сообщении "Польского радио" в Facebook.

Анджей Дуда. Фото: из открытых источников

"Украина нас буквально просила о MиГ-ах. Это постоянно звучало во время моих разговоров с Владимиром Зеленским", – отметил президент Польши.

По его словам, Польша получала сигналы о запрещении передавать Украине не только истребители, но и танки или другой тяжелый штурмовой транспорт.

"Прежде всего, речь шла о MиГ-29. А, с другой стороны, украинцы приходили к нам с претензиями, потому что слышали от американцев: обратитесь к полякам. И создавалось впечатление, что Польша не хочет передать эти самолеты", — объяснил политик.

Анджей Дуда также заявил, что именно Польша первой передала Украине тяжелое вооружение и назвал это "спасением Украины в огромной степени".

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп прокомментировал возможность дальнейших поставок оружия в Украину. Отвечая на вопрос журналиста, он подтвердил, что Соединенные Штаты и дальше будут продолжать сотрудничать с Украиной по предоставлению ей оружия и боеприпасов, в том числе комплексов Patriot.

Также издание "Комментарии" сообщало – российский диктатор Владимир Путин прекрасно понимает, с чем придется столкнуться России в случае введения новых американских санкций. Российской экономике раньше удавалось справляться с санкционным давлением Вашингтона, но теперь ситуация может измениться. Об этом в ходе своего выступления заявил президент США Дональд Трамп.



