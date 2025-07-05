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Трамп впервые рассказал, чем пригрозил Путину во время телефонного разговора

Трамп заявил, что говорил с Путиным о новых санкциях против РФ

5 июля 2025, 09:10
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Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин прекрасно понимает, с чем придется столкнуться России в случае введения новых американских санкций. Российской экономике раньше удавалось справляться с санкционным давлением Вашингтона, но теперь ситуация может измениться. Об этом в ходе своего выступления заявил президент США Дональд Трамп. 

Трамп впервые рассказал, чем пригрозил Путину во время телефонного разговора

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Мы много разговариваем о санкциях. Он не в восторге от них. Ему удавалось справляться с санкциями, но эти санкции (будущие — ред.) — достаточно жесткие. Он понимает, что новые санкции могут быть введены. Он профессионал", — заявил глава Белого дома.

В то же время Дональд Трамп подчеркнул, что он относится к Российской Федерации жестче, чем к Ирану или любой другой стране.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава Комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол призвал администрацию Дональда Трампа как можно быстрее возобновить поставки оружия Украине и упрекнул чиновников Пентагона. Об этом Маккол написал в соцсети Х.

Также издание "Комментарии" сообщало – государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп найдет правильное время, чтобы принять санкции против России. По его словам, главная причина, почему США отказываются от санкций, это надежда на мирные переговоры с Москвой для окончания войны в Украине.

Марко Рубио в кулуарах саммита НАТО дал интервью Politico, где ответил на вопрос, почему США не вводят санкции против России. Как объяснил Рубио, все из-за попытки дипломатично закончить войну в Украине через переговоры с Россией.




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