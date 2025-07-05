Трамп все обдумал: что теперь говорит о поставках Patriot Украине

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Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность дальнейших поставок оружия в Украину. Отвечая на вопрос журналиста, он подтвердил, что Соединенные Штаты и дальше будут продолжать сотрудничать с Украиной по предоставлению ей оружия и боеприпасов, в том числе комплексов Patriot.
ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников
Глава Белого дома отметил, что обсуждал эту тему в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским 4 июля.
Президент США таже напомнил, что был крайне недоволен телефонным разговором с российским диктатором Владимиром Путиным.
При этом Дональд Трамп уточнил, что Владимир Путин прекрасно понимает, с чем придется столкнуться России в случае введения новых американских санкций. Российской экономике раньше удавалось справляться с санкционным давлением Вашингтона, но теперь ситуация может измениться.
Читайте также на портале "Комментарии" — глава Комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол призвал администрацию Дональда Трампа как можно быстрее возобновить поставки оружия Украине и упрекнул чиновников Пентагона. Об этом Маккол написал в соцсети Х.