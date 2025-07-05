Трамп все обдумал: что теперь говорит о поставках Patriot Украине

Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность дальнейших поставок оружия в Украину. Отвечая на вопрос журналиста, он подтвердил, что Соединенные Штаты и дальше будут продолжать сотрудничать с Украиной по предоставлению ей оружия и боеприпасов, в том числе комплексов Patriot.

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

"Им они (Patriot – ред.) понадобятся для обороны. Я не хочу видеть, как убивают людей... Им что-то понадобится, потому что по ним бьют довольно сильно... Да, мы можем это рассмотреть", — подчеркнул Трамп, отвечая на вопрос, поставят ли США Украине дополнительные комплексы.

Глава Белого дома отметил, что обсуждал эту тему в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским 4 июля.

"Мы помогали им и будем продолжать помогать. Ситуация достаточно сложная. Увидим, что будет дальше", — заявил Дональд Трамп.

Президент США таже напомнил, что был крайне недоволен телефонным разговором с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Похоже, он хочет идти до конца и просто убивать людей. Меня это не устраивает", — сказал Трамп.

При этом Дональд Трамп уточнил, что Владимир Путин прекрасно понимает, с чем придется столкнуться России в случае введения новых американских санкций. Российской экономике раньше удавалось справляться с санкционным давлением Вашингтона, но теперь ситуация может измениться.

"Мы много разговариваем о санкциях. Он не в восторге от них. Ему удавалось справляться с санкциями, но эти санкции (будущие — ред.) — достаточно жесткие. Он понимает, что новые санкции могут быть введены. Он профессионал", — заявил глава Белого дома.

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