logo

BTC/USD

23021.74

ETH/USD

1578.07

LTC/USD

88.15

USD/UAH

40.30

EUR/UAH

43.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша Двенадцать тысяч гривен: украинские пенсионеры за границей могут оформить польскую пенсию
commentss НОВОСТИ Все новости

Двенадцать тысяч гривен: украинские пенсионеры за границей могут оформить польскую пенсию

Соответствуя всего нескольким критериям, они могут претендовать на польскую пенсию -«минималку», которая в данный момент составляет чуть больше 1300 злотых

сегодня, 17:44
Поделитесь публикацией:
Автор:

Vitalii Rozkariaka
На фоне российского вторжения в Украину многомиллионное количество беженцев вынуждено покинули собственные квартиры и дома, отправившись за границу. Среди всех стран мира, Польша стала абсолютным лидером по числу принятых переселенцев – с начала полномасштабной войны польскую границу пересекло больше 8 миллионов граждан. Большинство из них, конечно же, приехало туда с уверенностью в том, что вскоре можно будет вернуться домой. Из-за этого мало кто интересуется местным законодательством, узнает, какие возможности перед ними открыти. А таковые, к слову, имеются.

Двенадцать тысяч гривен: украинские пенсионеры за границей могут оформить польскую пенсию

Фото тематическое

 

Так, к примеру, между Польшей и Украиной когда-то было заключено соглашение, действующее до сегодняшнего дня. Оно работает в двухстороннем направлении и касается пенсионеров, родившихся до 1949 года. Соответствуя всего нескольким критериям, они могут претендовать на польскую пенсию -"минималку", которая в данный момент составляет чуть больше 1300 злотых, что, в свою очередь, составляет около 12 тысяч гривен. 

 

Чтобы оформить данную выплату, пенсионерам необходимо соответствовать следующим условиям:

 

·       Подтвердить год рождения – до 1949 года;

·       Иметь достаточный украинский стаж работы – от 20 лет для женщин и от 25 лет для мужчин;

·       Иметь стаж работы в Польше, желательно, чтобы в этой стране было последнее место работы пенсионера. Это может быть даже 1 месяц легального трудоустройства, как по трудовому договору, так и по договору поручения.

 

В случае, если пенсионер соответствует данным требованиям, он может идти в ближайшее отделение ZUS и просить о переоформлении пенсии. 

 

Напомним, ранее мы сообщали, что в польском представительстве ОЛХ сообщили о сокращении сотрудников на 30%.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: Comments.ua
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!