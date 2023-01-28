Двенадцать тысяч гривен: украинские пенсионеры за границей могут оформить польскую пенсию

На фоне российского вторжения в Украину многомиллионное количество беженцев вынуждено покинули собственные квартиры и дома, отправившись за границу. Среди всех стран мира, Польша стала абсолютным лидером по числу принятых переселенцев – с начала полномасштабной войны польскую границу пересекло больше 8 миллионов граждан. Большинство из них, конечно же, приехало туда с уверенностью в том, что вскоре можно будет вернуться домой. Из-за этого мало кто интересуется местным законодательством, узнает, какие возможности перед ними открыти. А таковые, к слову, имеются.

Фото тематическое

Так, к примеру, между Польшей и Украиной когда-то было заключено соглашение, действующее до сегодняшнего дня. Оно работает в двухстороннем направлении и касается пенсионеров, родившихся до 1949 года. Соответствуя всего нескольким критериям, они могут претендовать на польскую пенсию -"минималку", которая в данный момент составляет чуть больше 1300 злотых, что, в свою очередь, составляет около 12 тысяч гривен.

Чтобы оформить данную выплату, пенсионерам необходимо соответствовать следующим условиям:

· Подтвердить год рождения – до 1949 года;

· Иметь достаточный украинский стаж работы – от 20 лет для женщин и от 25 лет для мужчин;

· Иметь стаж работы в Польше, желательно, чтобы в этой стране было последнее место работы пенсионера. Это может быть даже 1 месяц легального трудоустройства, как по трудовому договору, так и по договору поручения.

В случае, если пенсионер соответствует данным требованиям, он может идти в ближайшее отделение ZUS и просить о переоформлении пенсии.

Напомним, ранее мы сообщали, что в польском представительстве ОЛХ сообщили о сокращении сотрудников на 30%.



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