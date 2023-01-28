Двенадцать тысяч гривен: украинские пенсионеры за границей могут оформить польскую пенсию

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Vitalii Rozkariaka
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Так, к примеру, между Польшей и Украиной когда-то было заключено соглашение, действующее до сегодняшнего дня. Оно работает в двухстороннем направлении и касается пенсионеров, родившихся до 1949 года. Соответствуя всего нескольким критериям, они могут претендовать на польскую пенсию -"минималку", которая в данный момент составляет чуть больше 1300 злотых, что, в свою очередь, составляет около 12 тысяч гривен.
Чтобы оформить данную выплату, пенсионерам необходимо соответствовать следующим условиям:
· Подтвердить год рождения – до 1949 года;
· Иметь достаточный украинский стаж работы – от 20 лет для женщин и от 25 лет для мужчин;
· Иметь стаж работы в Польше, желательно, чтобы в этой стране было последнее место работы пенсионера. Это может быть даже 1 месяц легального трудоустройства, как по трудовому договору, так и по договору поручения.
В случае, если пенсионер соответствует данным требованиям, он может идти в ближайшее отделение ZUS и просить о переоформлении пенсии.
Напомним, ранее мы сообщали, что в польском представительстве ОЛХ сообщили о сокращении сотрудников на 30%.
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