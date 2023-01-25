«Двушка» за тридцать тысяч гривен в месяц и вето на детей: как выживают украинцы в польском Вроцлаве

Несмотря на огромное количество проблем, с которыми столкнулись украинцы за границей, невозможно почти ни к чему придраться лишь к Польше. Начало военного вторжение России в Украину стало причиной открытия масштабных таборов для беженцев, каждый железнодорожный вокзал был похож на трёхзвёздочную гостиницу под открытым небом, а щедрость и доброта поляков и вовсе напоминала главных героев какой-то доброй сказки.

фото тематическое, из открытых источников

К сожалению, каждая сказка имеет конец. Несомненно, поляки и сейчас оказывают невероятно огромную помощь беженцам, по-прежнему бесплатно пускают жить в собственные жилища, участвуют в сборе денег и помогают различной "гуманитаркой". Ни для кого не станет удивлением то, что расселить всех беженцев бесплатно – это непосильная задача, тем более для Польши, границу которой пересекло более 8 миллионов граждан Украины. Именно "квадратный вопрос" вызывают у нынешних переселенцев наибольшее количество проблем.

Просматривая социальные сети, вернее различные тематические группы по типу "Наши люди во Вроцлаве" или "Наш Вроцлав", тяжело не обратить внимание на невероятно высокую арендую плату за квартиры, комнаты и домовладения. Еще год назад комнату можно было снять за 900 злотых (около 8000 гривен), сейчас же ее минимальная стоимость составляет 1200 злотых (10560 гривен).

С квартирами и домами проблема куда серьезнее. Дело в том, что многие украинцы приехали с детьми и домашними животными. В 70% случаев владельцы жилья не хотят запускать на свои "квадратные метры" пусть не серьезных, но потенциальных "вредителей" имущества. Сейчас, к примеру, двухкомнатная квартира во Вроцлаве обойдется переселенцам в 3000 злотых (около 27 000 гривен). В пригороде можно найти вариант подешевле, за 2 тысячи злотых (17 000 гривен).

Цены, по сравнению с прошлым годом, выросли, как минимум, на 15%-20%. Стоимость жилья также зависит от района, в котором расположена квартира. Там, где есть садик, школа, больница и много магазинов, цены на недвижимость могут достигать рекордных показателей.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Польше ускорили процесс строительстве стены на границе с Калининградом.

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