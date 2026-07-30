"Если бы там был Бандера, точно сбили бы": Польшу жестко унизили из-за реакции на удар РФ

Во время массированной комбинированной атаки России на Украину 30 июля одна из крылатых ракет нарушила воздушное пространство Польши. Польские власти сообщили о появлении "неузнаваемого воздушного объекта", однако такая реакция вызвала критику со стороны части экспертной среды. Доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий считает, что Варшава не продемонстрировала достаточно решительного ответа на инцидент, непосредственно касающийся безопасности страны и всего восточного фланга НАТО.

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По его словам, вместо четкой реакции польские власти сосредоточились на координационных мероприятиях и установлении обстоятельств происшествия, хотя сам факт нарушения воздушного пространства уже является серьезным вызовом.

"Российская ракета фактически нарушила воздушное пространство Польши, однако реакция властей свелась к созданию координационных штабов и выяснению обстоятельств", — отметил эксперт.

Городницкий также критически оценил отношение отдельных польских политиков к украинской тематике, заявив, что иногда исторические споры получают больше внимания, чем реальная угроза России.

"Если бы на ракете был нарисован портрет Степана Бандеры, думаю, ее бы точно сбивали. Это странное и неадекватное поведение", – сказал он.

Эксперт обратил внимание, что ранее Польша объясняла нежелание передавать Украине дополнительные ракеты комплексам Patriot необходимостью хранить собственные запасы. В то же время, нынешний инцидент, по его мнению, порождает вопрос о готовности использовать эти средства даже для защиты собственного воздушного пространства.

По мнению Городницкого, страны Европы должны внимательнее относиться к оценкам спецслужб, предупреждающих о потенциальных рисках российской агрессии против Польши и стран Балтии. Он подчеркнул, что Украина уже накопила уникальный опыт борьбы с ракетными и дроновыми атаками, поэтому Варшаве следует углублять сотрудничество с Киевом в сфере безопасности.

"Если демократический мир не сделает выводов сейчас, последствия могут быть более серьезными", – подытожил эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал, что после массированной комбинированной атаки России по Украине, во время которой под ударом оказались западные области, неизвестный воздушный объект залетел на территорию Польши и упал в безлюдной местности. Инцидент вызвал воздушную тревогу в приграничных районах и задал вопрос о том, какой будет реакция Варшавы. Политолог Евгений Магда считает, что польские власти будут действовать максимально сдержанно и не будут спешить раскрывать все подробности расследования.