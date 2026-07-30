"Якби там був Бандера, точно збили б": Польщу жорстко принизили через реакцію на удар РФ

Під час масованої комбінованої атаки Росії на Україну 30 липня одна з крилатих ракет порушила повітряний простір Польщі. Польська влада повідомила про появу "невпізнаного повітряного об'єкта", однак така реакція викликала критику з боку частини експертного середовища. Доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький вважає, що Варшава не продемонструвала достатньо рішучої відповіді на інцидент, який безпосередньо стосується безпеки країни та всього східного флангу НАТО.

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За його словами, замість чіткої реакції польська влада зосередилася на координаційних заходах і встановленні обставин події, хоча сам факт порушення повітряного простору вже є серйозним викликом.

"Російська ракета фактично порушила повітряний простір Польщі, однак реакція влади звелася до створення координаційних штабів і з'ясування обставин", – зазначив експерт.

Городницький також критично оцінив ставлення окремих польських політиків до української тематики, заявивши, що інколи історичні суперечки отримують більше уваги, ніж реальна загроза з боку Росії.

"Якби на ракеті був намальований портрет Степана Бандери, думаю, її точно збивали б. Це дивна і неадекватна поведінка", – сказав він.

Експерт звернув увагу, що раніше Польща пояснювала небажання передавати Україні додаткові ракети до комплексів Patriot необхідністю зберігати власні запаси. Водночас нинішній інцидент, на його думку, породжує питання щодо готовності використовувати ці засоби навіть для захисту власного повітряного простору.

На переконання Городницького, країни Європи мають уважніше ставитися до оцінок спецслужб, які попереджають про потенційні ризики російської агресії проти Польщі та країн Балтії. Він наголосив, що Україна вже накопичила унікальний досвід боротьби з ракетними й дроновими атаками, тому Варшаві варто поглиблювати співпрацю з Києвом у сфері безпеки.

"Якщо демократичний світ не зробить висновків зараз, наслідки можуть бути значно серйознішими", – підсумував експерт.

Портал "Коментарі" вже писав, що після масованої комбінованої атаки Росії по Україні, під час якої під ударом опинилися західні області, невідомий повітряний об'єкт залетів на територію Польщі та впав у безлюдній місцевості. Інцидент викликав повітряну тривогу в прикордонних районах і поставив питання про те, якою буде реакція Варшави. Політолог Євген Магда вважає, що польська влада діятиме максимально стримано та не поспішатиме розкривати всі подробиці розслідування.