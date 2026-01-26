logo

Есть ли шанс на мир с Россией: в Польше сделали тревожное заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Есть ли шанс на мир с Россией: в Польше сделали тревожное заявление

Президент Польши заявил, что Москва десятилетиями остаётся источником опасности для региона, несмотря на смену эпох и лидеров

26 января 2026, 08:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Россия продолжает представлять серьёзную угрозу для Европы, и игнорировать этот факт становится всё опаснее. Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий, подводя итоги встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Есть ли шанс на мир с Россией: в Польше сделали тревожное заявление

Кароль Навроцкий. Фото: из открытых источников

Общаясь с представителями СМИ, польский лидер подчеркнул, что характер российской политики остаётся неизменным на протяжении десятилетий. По его словам, независимо от исторического периода – будь то времена царской России, советской власти или нынешнего правления Владимира Путина – Москва сохраняет агрессивный подход к своим соседям.

Навроцкий обратил внимание на то, что Россия продолжает массированные ракетные атаки по территории Украины, демонстрируя пренебрежение к международному праву и безопасности в Европе. На этом фоне, отметил он, особенно тревожно звучат призывы отдельных стран вернуться к так называемой "перезагрузке" отношений с Кремлём.

Президент Польши подчеркнул, что подобные инициативы не учитывают реальной природы угрозы и могут ослабить общеевропейскую безопасность. По его словам, Россия была и остаётся источником нестабильности для Центральной и Восточной Европы, и этот фактор нельзя игнорировать ради краткосрочных политических выгод.

В связи с этим Навроцкий призвал европейские государства к более тесному сотрудничеству и солидарности. Он отметил, что Польша уделяет особое внимание укреплению взаимодействия между странами региона, считая это ключевым элементом противодействия внешним угрозам и обеспечения долгосрочной безопасности Европы.

Читайте также на портале "Комментарии" — окончательное соглашение о завершении войны России против Украины должно предусматривать надежную защиту украинских границ, иначе мирное урегулирование лишь заложит основу для нового вооруженного конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, выступая на "Украинском завтраке" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.




