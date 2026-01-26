Есть ли шанс на мир с Россией: в Польше сделали тревожное заявление

Россия продолжает представлять серьёзную угрозу для Европы, и игнорировать этот факт становится всё опаснее. Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий, подводя итоги встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Кароль Навроцкий. Фото: из открытых источников

Общаясь с представителями СМИ, польский лидер подчеркнул, что характер российской политики остаётся неизменным на протяжении десятилетий. По его словам, независимо от исторического периода – будь то времена царской России, советской власти или нынешнего правления Владимира Путина – Москва сохраняет агрессивный подход к своим соседям.

Навроцкий обратил внимание на то, что Россия продолжает массированные ракетные атаки по территории Украины, демонстрируя пренебрежение к международному праву и безопасности в Европе. На этом фоне, отметил он, особенно тревожно звучат призывы отдельных стран вернуться к так называемой "перезагрузке" отношений с Кремлём.

Президент Польши подчеркнул, что подобные инициативы не учитывают реальной природы угрозы и могут ослабить общеевропейскую безопасность. По его словам, Россия была и остаётся источником нестабильности для Центральной и Восточной Европы, и этот фактор нельзя игнорировать ради краткосрочных политических выгод.

В связи с этим Навроцкий призвал европейские государства к более тесному сотрудничеству и солидарности. Он отметил, что Польша уделяет особое внимание укреплению взаимодействия между странами региона, считая это ключевым элементом противодействия внешним угрозам и обеспечения долгосрочной безопасности Европы.

