Чи є шанс на мир із Росією: у Польщі зробили тривожну заяву

Росія продовжує становити серйозну загрозу для Європи, і ігнорувати цей факт стає дедалі небезпечнішим. Про це заявив президент Польщі Кароль Навроцький, підбиваючи підсумки зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Литви Гітанасом Науседою.

Кароль Навроцький. Фото: з відкритих джерел

Спілкуючись із представниками ЗМІ, польський лідер наголосив, що характер російської політики залишається незмінним протягом десятиліть. За його словами, незалежно від історичного періоду – чи то за часів царської Росії, чи радянської влади, чи нинішнього правління Володимира Путіна – Москва зберігає агресивний підхід до своїх сусідів.

Навроцький звернув увагу на те, що Росія продовжує масовані ракетні атаки територією України, демонструючи зневагу до міжнародного права та безпеки в Європі. На цьому тлі, наголосив він, особливо тривожно звучать заклики окремих країн повернутися до так званого "перезавантаження" відносин із Кремлем.

Президент Польщі наголосив, що подібні ініціативи не враховують реальної природи загрози та можуть послабити загальноєвропейську безпеку. За його словами, Росія була і залишається джерелом нестабільності для Центральної та Східної Європи, і цей чинник не можна ігнорувати заради короткострокових політичних вигод.

У зв'язку з цим Навроцький закликав європейські держави до більш тісної співпраці та солідарності. Він зазначив, що Польща приділяє особливу увагу зміцненню взаємодії між країнами регіону, вважаючи це за ключовий елемент протидії зовнішнім загрозам та забезпечення довгострокової безпеки Європи.

