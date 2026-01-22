Польша предупредила о риске новой войны

Окончательное соглашение о завершении войны России против Украины должно предусматривать надежную защиту украинских границ, иначе мирное урегулирование лишь заложит основу для нового вооруженного конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, выступая на "Украинском завтраке" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Радослав Сикорский. Фото: из открытых источников

По словам польского дипломата, ключевая опасность заключается в попытке достичь компромисса за счет безопасности Украины.

"Если Украина не окажется в пределах защищенных границ по итогам соглашения, мы будем сеять зерно следующей войны", — подчеркнул Сикорский.

Министр добавил, что для достижения справедливого мира давление должно оказываться не на жертву агрессии, а на государство-агрессора.

Глава МИД Польши также прокомментировал заявление спецпредставителя США Стива Уиткоффа о том, что стороны, вероятно, близки к соглашению. Сикорский отметил, что рад слышать такую оценку и выразил надежду, что она соответствует реальности. В то же время он напомнил, что целенаправленные удары России по гражданской инфраструктуре Украины являются военными преступлениями.

"Путин не является человеком мира", — заявил министр.

Отдельно Сикорский перечислил меры, которые Европа уже предприняла для поддержки Украины. По его словам, в прошлом году ЕС финансировал не только оборонные потребности, но и функционирование украинского государства. Ключевыми шагами он назвал лишение России доступа к европейскому рынку нефти и газа, санкции против танкерного флота, бессрочную блокировку российских активов, а также обязательство выделить 90 млрд евро на помощь Украине в этом и следующем годах.

Министр подчеркнул, что Европа и дальше будет играть ведущую роль в восстановлении Украины.

"Мы готовы пойти на определенные риски, принимая Украину в Европейский Союз. На кону — наша собственная безопасность", — резюмировал Сикорский.

Читайте также на портале "Комментарии" — Польша поставит Украине девять своих истребителей МиГ-29 в рамках помощи Киеву для защиты от полномасштабного вторжения РФ. Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Павел Залевский.



