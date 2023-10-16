Это конец правления «Права и справедливости»: кто в Польше претендует возглавить правительство

Лидер польской оппозиции и глава блока "Гражданская коалиция" Дональд Туск заявил о победе на выборах и готовности сформировать новое демократическое правительство. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "AP".

Дональд Туск. Фото: из открытых источников

"Я был политиком много лет. Я спортсмен. Никогда в жизни я не был так рад тому, что занял, казалось бы, второе место. Польша победила. Демократия победила. Мы отстранили их (Ред. – партию "Право и справедливость") от власти", — отметил Дональд Туск.

При этом политик подчеркнул, что после окончательного подсчета голосов его блок, возможно, получит еще лучше результат, чем показывают экзит-полы, но очевидным есть факт, что у провластной партии "Права и справедливости" больше не будет единоличного правления, ведь польские избиратели сделали свой выбор не в ее пользу.

Также Туск назвал 15 октября "одним из самых прекрасных дней польской демократии". Политик выразил готовность вместе с представителями других оппозиционных сил, которые имеют хорошие результаты по итогам выборов сформировать новое польской правительство.

Отметим, по данным экзит-пола, победителем выборов в Польше оказалась президентская партия "Право и справедливость", набрав 36,8%. На втором месте "Гражданская коалиция" с 31,6%. Третьим стал "Третий путь" с 13%. Четвертые – "Левые" — с 8,6%. Также в Сейм попадает пророссийская "Конфедерация", набрав 6,2%.

Ранее портал "Комментарии" вместе с экспертами проанализировал расклады перед польскими выборами. Уже тогда были предположения, что в Сейм пройдет пять политсил, включая "Конфедерацию", представители которой отметились антиукраинскими заявлениями и не скрывают пророссийских взглядов. Какие ожидания от этих выборов? В какую сторону могут качнуться по их результатам украино-польские отношения? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



