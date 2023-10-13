Какие ожидания от выборов в Польше – что будет с украино-польскими отношениями

В воскресенье, 15 октября, в Польше состоятся парламентские выборы. На данный момент лидирует провластная партия "Право и справедливость" (PiS), за которую готовы голосовать примерно треть избирателей. При этом, в сейм, скорее всего, пройдет пять политсил, включая "Конфедерацию", представители которой отметились антиукраинскими заявлениями и не скрывают пророссийских взглядов. Какие ожидания от этих выборов? В какую сторону могут качнуться по их результатам украино-польские отношения? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Выборы в Польше. Фото: из открытых источников

Украина и Польша обречены на взаимодействие, на военный союз

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний рассуждает так:

будут, скорее всего, решены в рабочем порядке". "Я не думаю, что выборы в Польше каким-либо образом существенно повлияют на украино-польские отношения. Есть стратегическое понимание взаимозависимости между нашими странами. И те конфликты, которые порой возникают (как тот же недавний торговый ),

При этом, спорные моменты в нашей истории, которые забота скорее историков, а не политиков, вряд ли получится решить без политической воли. И сделать это необходимо, разобравшись с прошлым ради будущего, считает эксперт.

Так что, похоже, недавние трения улажены". "Украина и Польша обречены на взаимодействие, на военный союз. И какие-либо изменения в парламенте не могут привести к изменению ни этого, ни политики Польши касательно Украины, – уверен Тарас Загородний. – Конечно, нотки антиукраинских настроений в Польше есть. Но они не существенны и не отображают общих настроений ни политикума, ни общества. Недавно президент Анджей Дуда уже заявлял, что конфликта между нашими странами нет.

В то же время, эксперт не исключает, что в будущем возможны какие-то конфликты. Но они, акцентирует он, не будут носить стратегического характера.

"Споры между соседями, союзниками – это нормальное дело. У тех же США с Израилем весьма непростые отношения. Что не мешает им быть стратегическими партнерами", – констатирует Тарас Загородний.

Резких изменений после выборов не произойдет

Народный депутат Верховной Рады Украины (IX созыва) Сергей Магера предполагает, что резких изменений в отношениях между Украиной и Польшей ожидать не стоит. Однако неприятный для нас тренд уже проявился, считает он.

"Политики до выборов и сразу после них обычно следуют настроениям основных слоев населения. И рассчитывать на то, что в Польше сохранится такое же отношение к украинцам, как было весной 2022 года, не приходится, – предупреждает нардеп. – В прошлом году поляки, как многие другие европейские народы, были в шоке от того, что творит Россия в Украине. Однако по прошествии полутора лет мы по разным каналам получаем информацию о том, что отношение поляков к украинцам меняется. И, увы, не в лучшую сторону".

На то есть ряд причин, отмечает Сергей Магера. Но основная – шок от войны в Украине, сочувствие, сменяются мыслями о хлебе насущном. И на первое место выходят внутренние проблемы, включая цены, тарифы, рабочие места и так далее.

"Резюмируя: резких изменений после выборов не произойдет, но похолодание возможно, – говорит эксперт. – Важно также чтобы украинская власть не совершала ошибок в отношениях с Польшей".

Официальная Варшава демонстрирует готовность к поиску компромиссов

Политолог, партнер международной коммуникационной агенции Good Politics Максим Джигун поделился таким мнением:

сойдут на "нет". Всё более очевидно, что "экспортная война" против Украины была во многом развязана польскими властями в целях заигрывания со своим электоратом, в том числе, фермерами. С целью получить как можно больше мест в новом парламенте". "У меня создается впечатление, что после выборов в Польше (которые, скорее всего, завершаться победой провластной партии, хоть ей, похоже, придется искать соратников для коалиции), большинство сложностей, которые возникли в последнее время между Киевом и Варшавой

Но в какой-то момент, продолжает политолог, явно антиукраинские заявления и от премьера Матеуша Моравецкого, и от главы МИД Збигнева Рау, и от президента Анджея Дуды начали играть против самой правящей партии "Право и справедливость". Даже оппозиция дала понять, что это – явный перебор. И призывала власть вести более осторожную политику. Потому подобного рода критика в адрес Украины стала звучать в последнее время куда реже. Более того, официальная Варшава демонстрирует готовность к поиску компромиссов, в том числе касательно украинской агропродукции.

"Несмотря на резкое укрепление украино-польских связей на фоне российской агрессии, исторические травмы никуда не делись. И нас точно ожидают еще сложные разговоры, периодическое вспыхивание проблем. Тем важнее пытаться их решить не эмоционально, а рационально, спокойно, с привлечением экспертов, максимально дипломатично", – уверен Максим Джигун.

Ну, а многие социально-экономические проблемы будут решены после вступления Украины в ЕС, когда все мы будем играть по одним правилам, считает эксперт.

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