Евросоюз готовит новый ЛГБТ-закон: все ждут реакции Польши

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Vitalii Rozkariaka
В Евросоюзе
намерены внести некоторые изменение в закон, регулирующий права детей,
родителями которых являются однополые пары. В данном случае, говориться в
сообщении, нововведения коснуться действительно лишь расширения прав
несовершеннолетних, а не их родителей. В СМИ, однако, почему-то сомневаются,
что Польша сразу же поддержит ЕС в данном вопросе.
фото тематическое, из открытых источников
По сути, речь
идет об "европейском свидетельстве о рождении" (отцовстве, материнстве). Данный
документ имеет каждый ребенок, в том числе тот, который усыновлен ЛГБТ-парой в стране,
где подобные отношения можно узаконить "на бумаге". Инициатива Европейского
парламента заключается в том, чтобы "свидетельство о рождении" детей однополых
пар признавалось на законном уровне во всех 27-ми странах ЕС, а не только в тех
государствах, где разрешены ЛГБТ-браки.
В Евросоюзе
акцентируют внимание на том, что нововведения направлены исключительно на
расширение прав детей в случаях, если они с родителями поедут за пределы страны
проживания.
СМИ ЕС пишут, что
Польша может не поддержать идею Европейской комиссии, по крайней мере сейчас.
Вместе с этим стоит отметить, что в 2021 году была ситуация в Кракове, когда
однополая пара с другой европейской страны хотела получить свидетельство о
рождении ребенка в переводе на польский язык. В ЗАГСе семье отказали, так
заявка на выдачу такого документа не предусматривала ситуаций для однополых
пар. После длительных разбирательств местные власти пошли на встречу ЛГБТ-паре
и все-таки выдали документ, однако в правила выдачи подобных свидетельств
изменений внесено не было.
Напомним, ранее
мы сообщали, что мэр Варшавы попросил у Евросоюза финансовой помощи для
поддержки украинских беженцев. В противном случае, Польше тяжело будет
продолжать помогать переселенцам.
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Правдоруб
7 декабря 2022, 23:17
Конченные содомиты!!! Психические больны уроды лгбт навязывают здоровым людям толерантность к лгбт нечести!!!