Евросоюз готовит новый ЛГБТ-закон: все ждут реакции Польши

В Евросоюзе намерены внести некоторые изменение в закон, регулирующий права детей, родителями которых являются однополые пары. В данном случае, говориться в сообщении, нововведения коснуться действительно лишь расширения прав несовершеннолетних, а не их родителей. В СМИ, однако, почему-то сомневаются, что Польша сразу же поддержит ЕС в данном вопросе.

фото тематическое, из открытых источников

По сути, речь идет об "европейском свидетельстве о рождении" (отцовстве, материнстве). Данный документ имеет каждый ребенок, в том числе тот, который усыновлен ЛГБТ-парой в стране, где подобные отношения можно узаконить "на бумаге". Инициатива Европейского парламента заключается в том, чтобы "свидетельство о рождении" детей однополых пар признавалось на законном уровне во всех 27-ми странах ЕС, а не только в тех государствах, где разрешены ЛГБТ-браки.

В Евросоюзе акцентируют внимание на том, что нововведения направлены исключительно на расширение прав детей в случаях, если они с родителями поедут за пределы страны проживания.

СМИ ЕС пишут, что Польша может не поддержать идею Европейской комиссии, по крайней мере сейчас. Вместе с этим стоит отметить, что в 2021 году была ситуация в Кракове, когда однополая пара с другой европейской страны хотела получить свидетельство о рождении ребенка в переводе на польский язык. В ЗАГСе семье отказали, так заявка на выдачу такого документа не предусматривала ситуаций для однополых пар. После длительных разбирательств местные власти пошли на встречу ЛГБТ-паре и все-таки выдали документ, однако в правила выдачи подобных свидетельств изменений внесено не было.

Напомним, ранее мы сообщали, что мэр Варшавы попросил у Евросоюза финансовой помощи для поддержки украинских беженцев. В противном случае, Польше тяжело будет продолжать помогать переселенцам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!