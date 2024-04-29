Генерал Польши призвал минировать польскую границу с Россией и Беларусью

Командующий сухопутными войсками Польши 2006-2009 годов генерал Вальдемар Скшипчак считает, что военный конфликт между РФ и странами НАТО маловероятен, однако готовиться к нему нужно уже сегодня. Польский генерал предлагает создать минные поля и построить укрепления на границе с Россией и Беларусью.



Польский генерал Вальдемар Скшипчак. Фото из открытых источников

В интервью Delfi Вальдемар Скшипчак призвал перенимать опыт Украины и готовиться к возможным военным действиям со стороны России.

"Опыт войны в Украине показывает, что знания о том, как строить укрепления, оборонные позиции, минные поля, чтобы остановить врага, снова актуальны. Я считаю, что польские и литовские границы с Россией нужно укреплять, размещать эшелонированные минные поля уже сейчас, в мирное время", — сказал генерал Польши.

Вальдемар Скшипчак указывает, что мощные оборонительные укрепления нужно создавать сегодня, чтобы иметь возможность избежать войны с Россией.

"И прятать это не надо. И Лукашенко и Путин должны знать, что если они захотят начать войну, их войскам придется преодолевать настолько укрепленные районы, что это потребует огромных жертв со стороны их военных", — добавил Скшипчак.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что польское правительство не может начать строительство укреплений вблизи белорусской границы. Причиной стали фермеры, не желающие разрешать строительство на своих землях.

Также "Комментарии" писали, что генерал Вальдемар Скшипчак призвал депортировать украинских мужчин из Польши для войны в Украине. Польский генерал объясняет, что без усиленной мобилизации Украина не сможет держать оборону.



