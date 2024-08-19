Германия обвиняет Польшу из-за сотрудничества с Украиной: в Варшаве требуют извинений от Берлина

Германия продолжает расследовать дело со взрывами на газопроводах "Северный поток" и выдала ордер на арест гражданина Украины, якобы находившегося в Польше. Однако из-за того, что польские правоохранители не арестовали украинца, Германия критикует Варшаву, обвиняет в сотрудничестве с Украиной и сокрытии информации о подрыве газопроводов.



Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото из открытых источников

Бывший глава разведки Германии Август Ганнинг заявил, что якобы между президентами Польши и Украины были договоренности об осуществлении подрыва газопроводов "Северный поток", через которые транспортировался газ из России в Европу.

Помощник президента Польши Мешко Павлак отрицал эти заявления раскритиковав самого Ганнинга. По словам Павлака, Август Ганнинг во время канцлерства Герхарда Шредера, когда начиналось строительство газопроводов, был причастен к этому проекту и "в качестве руководителя разведки, безусловно, сыграл позорную и важную роль в инвестициях".

Впоследствии к заявлениям присоединился и премьер-министр Польши Дональд Туск, указавший на необходимость извиниться тем, кто был причастен к строительству "Северного потока", который стал экономическим рычагом России для шантажа Европы, а также пополнял бюджет РФ.

"Всем инициаторам и меценатам "Северного потока". Единственное, что вам стоит сделать сегодня по этому поводу – извиняться и молчать", — заявил Туск.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского отреагировали на обвинения в якобы подрыве газопроводов "Северный поток".

Также "Комментарии" писали о реакции Администрации Байдена относительно информации о причастности Украины к взрывам на "Северном потоке".