Германия заблокировала границу с Польшей: причины

Из-за проверок немецких таможенников на границе Польши и Германии затруднено движение грузовых автомобилей. Очереди в некоторых пунктах пропуска достигают 40 км. Причиной проверок со стороны Германии польских автомобилей есть борьба с нелегалами.

Германия заблокировала границу с Польшей. Фото из открытых источников

Украинский перевозчик опубликовал видео, в котором зафиксировал огромную пробку на границе Германии с Польшей. Пробка на 40 км образовалась на трасе Дрезден-Варшава. По словам украинского перевозчика, причиной такой ситуации является немецкая таможня, тщательно проверяющая все польские автомобили.

Напомним, что в Польше возник визовый скандал. Один из замминистра иностранных дел якобы продавал рабочие визы для мигрантов. Таким образом, через Польшу образовался нелегальный коридор, которым мигрантов из Африки и Азии переправляли в европейские страны.

В результате Германия попыталась прекратить поток мигрантов из Польши в свою страну. Еще в октябре Берлин принял решение об усилении контроля на границе с Польшей и несколькими странами. Вероятно, это стало причиной пробок между странами в ноябре.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Шольц раскритиковал Польшу из-за нелегальной миграции и продажи рабочих виз, позволяющих нелегалам пересекать границы стран ЕС. Однако в Варшаве резко ответили заявлениям Шольца и сказали, что его слова нарушают принцип равенства стран в Европейском Союзе.

Также "Комментарии" писали о главных выводах от блокировки поляками границы. Когда ситуация на границе Польши и Украины может разрешиться, кто в Варшаве использует ситуацию с блокированием движения между странами.