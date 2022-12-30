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Герои среди нас: обычная польская семья эвакуировала из Украины восемь тысяч беженцев

Помимо всего прочего, СМИ сообщают, дом Лукаша стал приютом для многих беженцев. Их расселением занималась жена Моника

сегодня, 11:31
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

Лукашу Михалкевичу 39 лет, уже долгое время он живёт в польском городе Ольштын вместе с женой Моникой и двумя детьми. Когда началась война в Украине, рассказывает мужчина изданию Wyborcza.pl, внимание всей его семьи было сосредоточено на новостях из фронта, все переживали за судьбу Украины и волновались, что Польша может стать следующей. 

Герои среди нас: обычная польская семья эвакуировала из Украины восемь тысяч беженцев

Лукаш Михалкевич с семьёй, из открытых источников


"Однажды, просматривая новости по интернету я прочитал историю о детях, которые, убегая от войны, пошли пешком из Киева в сторону Львова. Я расплакался. Со слезами на глазах я пошёл к жене и сказал, что намерен поехать в Украину. Она также начала плакать, сказав, что если я этого действительно хочу, то должен ехать", — рассказывает Лукаш. 


С этого решения и началось создание трансграничной группы, о подвигах которой знает вся Польша и пол Европы. Пока Моника занималась приготовлением дома и спальных мест для беженцев, Лукаш искал в интернете единомышленников, готовых помочь ему с транспортировкой переселенцев в Польшу. 


"Я был поражен. Я не успевал отвечать на сообщения желающих, все хотели помочь. Кто-то давал бензин, а кто-то и вовсе готов был отдать на пользование автомобиль. Мы начали переводить украинцев в Польшу. К нашей команде со временем присоединились IT-программисты. Они сильно помогли, оптимизировали и легализовали работу нашей группы. Благодаря этому мы смогли официально собирать пожертвования, появились деньги на покупку топлива и предоставление дополнительной помощи беженцам", — добавляет Лукаш. 


Таким образом, к инициативе со временем присоединились сотни поляков с разных регионов страны. В итоге, за 10 месяцев войны трансграничной группе удалось эвакуировать почти 8 тысяч украинцев, обеспечить их безопасность и условия проживания. 


Напомним, ранее мы сообщали, что в Польше трудоустроили больше 60-ти украинских учителей. 



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Источник: https://olsztyn.wyborcza.pl/olsztyn/7,48726,29308323,cisi-bohaterowie-ktorzy-ewakuowali-do-polski-blisko-siedem.html?_ga=2.103716099.2078519616.1672204511-1559444219.1667394767
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