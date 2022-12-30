Герои среди нас: обычная польская семья эвакуировала из Украины восемь тысяч беженцев

Лукашу Михалкевичу 39 лет, уже долгое время он живёт в польском городе Ольштын вместе с женой Моникой и двумя детьми. Когда началась война в Украине, рассказывает мужчина изданию Wyborcza.pl, внимание всей его семьи было сосредоточено на новостях из фронта, все переживали за судьбу Украины и волновались, что Польша может стать следующей.



Лукаш Михалкевич с семьёй, из открытых источников





"Однажды, просматривая новости по интернету я прочитал историю о детях, которые, убегая от войны, пошли пешком из Киева в сторону Львова. Я расплакался. Со слезами на глазах я пошёл к жене и сказал, что намерен поехать в Украину. Она также начала плакать, сказав, что если я этого действительно хочу, то должен ехать", — рассказывает Лукаш.





С этого решения и началось создание трансграничной группы, о подвигах которой знает вся Польша и пол Европы. Пока Моника занималась приготовлением дома и спальных мест для беженцев, Лукаш искал в интернете единомышленников, готовых помочь ему с транспортировкой переселенцев в Польшу.





"Я был поражен. Я не успевал отвечать на сообщения желающих, все хотели помочь. Кто-то давал бензин, а кто-то и вовсе готов был отдать на пользование автомобиль. Мы начали переводить украинцев в Польшу. К нашей команде со временем присоединились IT-программисты. Они сильно помогли, оптимизировали и легализовали работу нашей группы. Благодаря этому мы смогли официально собирать пожертвования, появились деньги на покупку топлива и предоставление дополнительной помощи беженцам", — добавляет Лукаш.





Таким образом, к инициативе со временем присоединились сотни поляков с разных регионов страны. В итоге, за 10 месяцев войны трансграничной группе удалось эвакуировать почти 8 тысяч украинцев, обеспечить их безопасность и условия проживания.





Напомним, ранее мы сообщали, что в Польше трудоустроили больше 60-ти украинских учителей.

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