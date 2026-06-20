Глава МИД Польши связал решение Навроцкого с реакцией Кремля: чему радуется Москва

В Польше разгорается новая политическая дискуссия вокруг решения президента Кароля Навроцкого отозвать государственную награду у президента Украины Владимира Зеленского. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обратил внимание на реакцию, которую этот шаг вызвал в Москве.

Радослав Сикорский. Фото: из открытых источников

Поводом для заявления главы польской дипломатии стал комментарий заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Российский политик публично поддержал решение польского президента и заявил, что лишение Зеленского награды должно было произойти уже давно.

Медведев также традиционно использовал в адрес украинского лидера резкие и оскорбительные формулировки, утверждая, что высшая польская награда якобы не представляла для него особой ценности.

Реакция российского чиновника не осталась без внимания в Варшаве. В своем сообщении в социальной сети X Радослав Сикорский фактически указал на совпадение позиций между Кремлем и сторонниками решения о лишении Зеленского награды. "Есть поддержка, президент Навроцкий", — написал министр, намекая на то, кто именно приветствует действия польского лидера.

Скандальное решение Навроцкого связано с критикой переименования одного из украинских подразделений в честь героев Украинской повстанческой армии. Этот шаг вызвал неоднозначную реакцию в Польше, где исторические вопросы, связанные с Волынской трагедией и деятельностью УПА, остаются крайне чувствительной темой.

Высказывание Сикорского фактически стало сигналом о наличии разногласий внутри польского политического руководства относительно подходов к отношениям с Украиной. Оппоненты решения Навроцкого считают, что подобные шаги способны осложнить сотрудничество между двумя странами именно в тот момент, когда Россия продолжает войну против Украины.

На этом фоне реакция Медведева лишь усилила дискуссию, поскольку многие польские политики традиционно рассматривают поддержку со стороны российских чиновников как тревожный политический сигнал.

Читайте также на портале "Комментарии" — "Нам тот орден до одного места": почему разгорается скандал между Польшей и Украиной.



