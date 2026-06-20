Глава МЗС Польщі пов'язав рішення Навроцького з реакцією Кремля: чому радіє Москва

У Польщі розгорається нова політична дискусія довкола рішення президента Кароля Навроцького відкликати державну нагороду у президента України Володимира Зеленського. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернув увагу на реакцію, яку цей крок спричинив у Москві.

Радослав Сікорський. Фото: з відкритих джерел

Приводом для заяви голови польської дипломатії став коментар заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва. Російський політик публічно підтримав рішення польського президента і заявив, що позбавлення Зеленської нагороди мало статися вже давно.

Медведєв також традиційно використав на адресу українського лідера різкі та образливі формулювання, стверджуючи, що найвища польська нагорода нібито не становила для нього особливої цінності.

Реакція російського чиновника не залишилася поза увагою у Варшаві. У своєму повідомленні у соціальній мережі X Радослав Сікорський фактично вказав на збіг позицій між Кремлем та прихильниками рішення про позбавлення Зеленського нагороди. "Є підтримка, президент Навроцький", — написав міністр, натякаючи на те, хто саме вітає дії польського лідера.

Скандальне рішення Навроцького пов'язане із критикою перейменування одного з українських підрозділів на честь героїв Української повстанської армії. Цей крок викликав неоднозначну реакцію у Польщі, де історичні питання, пов'язані з Волинською трагедією та діяльністю УПА, залишаються вкрай чутливою темою.

Висловлювання Сікорського фактично стало сигналом щодо наявності розбіжностей усередині польського політичного керівництва щодо підходів до відносин з Україною. Опоненти рішення Навроцького вважають, що подібні кроки можуть ускладнити співпрацю між двома країнами саме в той момент, коли Росія продовжує війну проти України.

На цьому фоні реакція Медведєва лише посилила дискусію, оскільки багато польських політиків традиційно розглядають підтримку з боку російських чиновників як тривожний політичний сигнал.

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