«Нам тот орден до одного места»: почему разгорается скандал между Польшей и Украиной

Президент Польши Навроцкий отнял польский орден у президента Украины. Орден Польши, потому право поляков. Украина помнит добро поляков в 2022 году. Как встречали украинских беженцев? Как помогали в худшие сутки. Украина не забывает о добре. И Украина верна принципам "простим и просим прощения" по поводу моментов, которые возникали в истории до 1991 года. Об этом рассказал блоггер, финансовый аналитик Сергей Фурса.

Владимир Зеленский и Кароль Навроцкий. Фото: из открытых источников

"Все остальное – внутренняя проблема поляков. Могут придумывать ордена и причины забирать ордена. Это их личные сексуальные проблемы. Если поляки хотят устраивать шовинистические погромы, это означает только то, что меньше украинцев останется в Польше. Стоит просто помнить, что с 2016 года именно украинские гастарбайтеры подпитывали рост польского ВВП и сдерживали польскую инфляцию. Не нравится? Ок. Ваш выбор, польский. Вместо украинцев могут приехать сирийцы, это выбор поляков. Кто-то должен работать", – отметил эксперт.

Он продолжает, в Украине будут только рады, если украинцы вернутся. В Украине. Или с пониманием поставят к тому, если они переедут в Германию. Это личный выбор. Как и выбор президента Польши. Его орден. Может дать, может унести. Может Путину подарить. Потому что это было бы очень органично. Ценности, немного, общие.

"Нам тот орден в одно место. Если он захочет, мы ему собственный можем подарить. Орден Степана Бандеры. Или, может, господину будет приятно получить орден имени Булгакова. У каждого свои предпочтения. В Украине нет ненависти к полякам. В Украине есть удивление. И это выбор поляков. Могут удивлять дальше. А могут прийти в себя", – подытожил Сергей Фурса.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Польши Кароль Навроцкий объявил о решении лишить президента Украины Владимира Зеленского высшего государственного отличия страны — ордена Белого Орла. Об этом он заявил вечером 19 июня, объяснив свой шаг историческими и символическими соображениями, по его мнению, связанными со значением этой награды для польского народа.



