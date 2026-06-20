«Нам тот орден до одного места»: почему разгорается скандал между Польшей и Украиной

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Кравцев Сергей
Президент Польши Навроцкий отнял польский орден у президента Украины. Орден Польши, потому право поляков. Украина помнит добро поляков в 2022 году. Как встречали украинских беженцев? Как помогали в худшие сутки. Украина не забывает о добре. И Украина верна принципам "простим и просим прощения" по поводу моментов, которые возникали в истории до 1991 года. Об этом рассказал блоггер, финансовый аналитик Сергей Фурса.
Владимир Зеленский и Кароль Навроцкий. Фото: из открытых источников
Он продолжает, в Украине будут только рады, если украинцы вернутся. В Украине. Или с пониманием поставят к тому, если они переедут в Германию. Это личный выбор. Как и выбор президента Польши. Его орден. Может дать, может унести. Может Путину подарить. Потому что это было бы очень органично. Ценности, немного, общие.
Читайте на портале "Комментарии" — президент Польши Кароль Навроцкий объявил о решении лишить президента Украины Владимира Зеленского высшего государственного отличия страны — ордена Белого Орла. Об этом он заявил вечером 19 июня, объяснив свой шаг историческими и символическими соображениями, по его мнению, связанными со значением этой награды для польского народа.