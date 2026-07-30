Глава Минобороны Косиняк-Камыш сделал тревожное заявление после падения ракеты РФ в Польше

Министр обороны Польши Владислав Косиняк Камыш прокомментировал инцидент с падением российской ракеты в Люблинском воеводстве. По его словам, события минувшей ночью показали близость войны к польской границе и серьезность ситуации безопасности.

Владислав Косиняк-Камыш. Фото из открытых источников

По словам Косиняка-Камиша, ночная атака стала испытанием для польской системы противовоздушной обороны и всех служб, приведенных в повышенную готовность.

"Это лишь несколько метров, которые отделяют нас от этой войны. Эта ночь еще раз доказывает, что ситуация очень серьезная. Она создает реальную угрозу, а службы и войско готовы принимать любые решения, чтобы защитить Республику Польша и ее граждан", — заявил министр.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что алгоритм взаимодействия между военными, полицией, пожарной охраной и разведывательными структурами сработал эффективно.

"Анализ ситуации, передача информации, принятие решений – эта схема действий еще раз подтвердила свою эффективность", – отметил Косиняк-Камыш.

Глава оборонного ведомства добавил, что польское ПВО пережило "чрезвычайно тяжелую ночь" из-за массированной российской атаки по Украине вблизи границ Польши.

Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее заявил, что все имеющиеся данные указывают на падение в Люблинском воеводстве российской крылатой ракеты Х-101. Такой же версии придерживается и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщивший, что ракета нарушила воздушное пространство страны-члена НАТО во время массированного удара по Украине в ночь на 30 июля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Франции Макрон резко отреагировал на залет российской ракеты в Польшу.