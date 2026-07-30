Очільник Міноборони Косіняк-Камиш зробив тривожну заяву після падіння ракети РФ у Польщі

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Slava Kot
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш прокоментував інцидент з падінням російської ракети в Люблінському воєводстві. За його словами, події минулої ночі показали близькість війни до польського кордону та серйозність безпекової ситуації.
Владислав Косіняк-Камиш. Фото з відкритих джерел
За словами Косіняка-Камиша, нічна атака стала випробуванням для польської системи протиповітряної оборони та всіх служб, які були приведені у підвищену готовність.
Косіняк-Камиш підкреслив, що алгоритм взаємодії між військовими, поліцією, пожежною охороною та розвідувальними структурами спрацював ефективно.
Очільник оборонного відомства додав, що польська ППО пережила "надзвичайно важку ніч" через масовану російську атаку по Україні поблизу кордонів Польщі.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск раніше заявив, що всі наявні дані вказують на падіння в Люблінському воєводстві російської крилатої ракети Х-101. Такої ж версії дотримується і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який повідомив, що ракета порушила повітряний простір країни-члена НАТО під час масованого удару по Україні в ніч на 30 липня.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що президент Франції Макрон різко відреагував на заліт російської ракети до Польщі.