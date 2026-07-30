Очільник Міноборони Косіняк-Камиш зробив тривожну заяву після падіння ракети РФ у Польщі

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш прокоментував інцидент з падінням російської ракети в Люблінському воєводстві. За його словами, події минулої ночі показали близькість війни до польського кордону та серйозність безпекової ситуації.

Владислав Косіняк-Камиш. Фото з відкритих джерел

За словами Косіняка-Камиша, нічна атака стала випробуванням для польської системи протиповітряної оборони та всіх служб, які були приведені у підвищену готовність.

"Це лише кілька метрів, які відділяють нас від цієї війни. Ця ніч ще раз доводить, що ситуація є дуже серйозною. Вона створює реальну загрозу, а служби та військо готові приймати будь-які рішення, щоб захистити Республіку Польща та її громадян", – заявив міністр.

Косіняк-Камиш підкреслив, що алгоритм взаємодії між військовими, поліцією, пожежною охороною та розвідувальними структурами спрацював ефективно.

"Аналіз ситуації, передача інформації, ухвалення рішень — ця схема дій ще раз підтвердила свою ефективність", — зазначив Косіняк-Камиш.

Очільник оборонного відомства додав, що польська ППО пережила "надзвичайно важку ніч" через масовану російську атаку по Україні поблизу кордонів Польщі.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск раніше заявив, що всі наявні дані вказують на падіння в Люблінському воєводстві російської крилатої ракети Х-101. Такої ж версії дотримується і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який повідомив, що ракета порушила повітряний простір країни-члена НАТО під час масованого удару по Україні в ніч на 30 липня.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що президент Франції Макрон різко відреагував на заліт російської ракети до Польщі.