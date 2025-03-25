Готовы ли поляки приступать к подготовке к войне: опрос

Несмотря на то, что Польша чуть ли не больше, чем все другие государства Европы вовлечена в поддержку Украины в войне, более половины граждан Польши не намерены проходить базовую военную подготовку, которую власти хотят сделать доступной для всех желающих. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса Opinia24.

Польская армия. Фото: из открытых источников

Исследование общественного мнения провели после объявления премьера Дональда Туска и министра обороны по организации широкодоступных базовых тренировок для всех желающих.

Туск отметил, что среди поляков точно много людей, готовых защищать свою страну, и важно, чтобы государство обеспечило возможности для получения таких знаний и навыков. Он заявил, что к 2027 году Польша должна быть способна обучать 100 тысяч добровольцев ежегодно.

У респондентов поинтересовались, были бы они заинтересованы пройти обучение, когда возможность появится. Утвердительно ответили 35%, из которых 14% сказали, что однозначно заинтересованы, и 21% – скорее заинтересованы.

В то же время 54% сказали, что не планируют идти на учебу, из которых 33% "точно нет", и 21% "скорее нет".

Среди опрошенных мужчин однозначную заинтересованность в подготовке выразили 18% и 23% сказали, что подумают над участием.

Среди женщин однозначно утвердительный ответ дали 10%.

По возрастным группам, наибольшая доля желающих съездить на обучение – среди 50-59 летних.

По политическим симпатиям также прослеживаются различия. Так, среди сторонников оппозиционной партии "Право и справедливость" о заинтересованности подготовкой сказали 15%, среди сторонников "Гражданской платформы" – 21%. Самой высокой оказалась среди сторонников коалиционного блока "Третий путь" – там планируют или скорее планируют воспользоваться такой возможностью совокупно 50% респондентов.

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