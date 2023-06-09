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Готовы ли поляки продолжать поддерживать украинцев: результаты опроса

Подавляющее большинство поляков до сих пор согласны помогать украинцам

сегодня, 17:30
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Автор:

Кравцев Сергей

Социологи поинтересовались у граждан Польши, нужно ли продолжать помогать украинцам. В итоге, результаты опроса показали, что поляки и дальше готовы поддерживать украинцев в войне против РФ. За поддержку высказались две трети опрошенных, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на ukrayina.pl.

Готовы ли поляки продолжать поддерживать украинцев: результаты опроса

Польша и Украина. Фото: из открытых источников

Исследовательский институт Pollster проанализировал общественное мнение и изучил уровень поддержки украинцев среди поляков. На вопрос, следует ли продолжать помогать гражданам Украины, 65% респондентов ответили утвердительно. Против высказались 35% поляков. Исследование провели 30-31 мая, всего в опросе приняли участие 1006 взрослых поляков.


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По предварительным оценкам, в Польше находятся 2 млн украинцев, половина из которых – беженцы. Всего с начала войны временную защиту в этой стране получили более 1,5 млн наших граждан.

"Братья поляки – так украинцы говорят о нас с первых дней начала войны. В официальных и частных контактах украинские ученые часто благодарят поляков, а также польские власти за помощь. Эту благодарность можно найти и в анкетах, которые заполняли беженцы", – написал заведующий отделом методологии социальных исследований Института философии и социологии Педагогического университета Кракова профессор Пйотр Длугош.

По его словам, Украина получает существенную помощь от соседней страны. Это чувствуют сами украинцы. Причем в эту помощь вовлечены не только власти, но и рядовые граждане, которые пытаются всеми возможными способами поддерживать украинцев. После начала полномасштабного вторжения России в Украину уровень поддержки внутри Украины поляков значительно вырос.

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Источник: https://ukrayina.pl/ukrayina/7,183830,29852088,1057-1082-1110-1083-1100-1082-1080-1087-1086-1083-1103-1082-1110-1074.html
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