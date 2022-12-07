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Граждан Польши ждет повышение цен на железнодорожные билеты

Стоимость железнодорожных билетов повысится для тех пассажиров, которые пользуются услугами таких компаний-перевозчиков, как Polregio, Koleje Dolnośląskie и Koleje Śląskie

7 декабря 2022, 22:08
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

Крупнейшие компании-перевозчики Польши объявили о повышении цен на железнодорожные билеты – в среднем на 3%, однако некоторые, более длительные маршруты вырастут в цене на 5%. Известно, что рост стоимости проезда коснется пассажиров, которые пользуются услугами таких компаний, как Polregio, Koleje Dolnośląskie и Koleje Śląskie.

Граждан Польши ждет повышение цен на железнодорожные билеты

фото тематическое, из открытых источников

Информация об изменении тарифов будет полезна не только полякам, но и украинцам, которые проживают в Польше. Несмотря на то, что в начале военного конфликта все беженцы, переехавшие в Польшу, могли бесплатно пользоваться услугами компаний-перевозчиков, летом все льготы для переселенцев были отменены, поэтому теперь каждый пассажир, вне зависимости от национальности, должен будет платить за билеты.

Согласно официальным данным, повышение цен на ЖД-билеты коснуться лишь внутренних маршрутов. В частности, сказано в сообщении, новое ценообразование затронет такие воеводства, как Опольское, Куявско-Поморское, Любушское, Западно-Поморское, Нижнесилезское, Силезское и Малопольское.

Опираясь на некоторые расчеты, в среднем стоимость проезда вырастет на 20-30 грош (1,80-2,40 гривен). Более длительные маршруты, как было указано выше, могут подорожать на 40-80 грош (3,20-5,10 гривен).

На официальном сайте компании-перевозчика Polregio сказано, что нововведения вступят в силу уже в этом месяце – 11 декабря прейскурант вышеперечисленных компаний будет изменен.

Напомним, ранее мы сообщали, что в субботу, 28 ноября в Польшу заехало рекордное количество украинских беженцев за последние несколько месяцев – больше 300 человек. Польские власти готовы к новой волне переселенцев, более того, они ожидают гораздо большего наплыва украинцев, ведь на фоне похолоданий многим гражданам будет сложно пережить зиму в Украине. 



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Источник: https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,29235048,podwyzka-cen-biletow-kolejowych-w-calej-polsce-kolejarze-zapewniaja.html?_ga=2.237800448.1080106409.1670159787-299088472.1667395130#S.PW-K.C-B.3-L.4.maly
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