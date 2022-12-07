Граждан Польши ждет повышение цен на железнодорожные билеты

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Vitalii Rozkariaka
Крупнейшие
компании-перевозчики Польши объявили о повышении цен на железнодорожные билеты
– в среднем на 3%, однако некоторые, более длительные маршруты вырастут в цене
на 5%. Известно, что рост стоимости проезда коснется пассажиров, которые
пользуются услугами таких компаний, как Polregio, Koleje Dolnośląskie и Koleje Śląskie.
фото тематическое, из открытых источников
Информация об
изменении тарифов будет полезна не только полякам, но и украинцам, которые
проживают в Польше. Несмотря на то, что в начале военного конфликта все
беженцы, переехавшие в Польшу, могли бесплатно пользоваться услугами
компаний-перевозчиков, летом все льготы для переселенцев были отменены, поэтому
теперь каждый пассажир, вне зависимости от национальности, должен будет платить
за билеты.
Согласно
официальным данным, повышение цен на ЖД-билеты коснуться лишь внутренних
маршрутов. В частности, сказано в сообщении, новое ценообразование затронет
такие воеводства, как Опольское, Куявско-Поморское, Любушское, Западно-Поморское,
Нижнесилезское, Силезское и Малопольское.
Опираясь на
некоторые расчеты, в среднем стоимость проезда вырастет на 20-30 грош
(1,80-2,40 гривен). Более длительные маршруты, как было указано выше, могут
подорожать на 40-80 грош (3,20-5,10 гривен).
На официальном
сайте компании-перевозчика Polregio сказано, что нововведения вступят в силу уже в этом месяце – 11 декабря
прейскурант вышеперечисленных компаний будет изменен.
Напомним, ранее
мы сообщали, что в субботу, 28 ноября в Польшу заехало рекордное количество
украинских беженцев за последние несколько месяцев – больше 300 человек.
Польские власти готовы к новой волне переселенцев, более того, они ожидают
гораздо большего наплыва украинцев, ведь на фоне похолоданий многим гражданам
будет сложно пережить зиму в Украине.
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