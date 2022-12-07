Граждан Польши ждет повышение цен на железнодорожные билеты

Крупнейшие компании-перевозчики Польши объявили о повышении цен на железнодорожные билеты – в среднем на 3%, однако некоторые, более длительные маршруты вырастут в цене на 5%. Известно, что рост стоимости проезда коснется пассажиров, которые пользуются услугами таких компаний, как Polregio, Koleje Dolnośląskie и Koleje Śląskie.

фото тематическое, из открытых источников

Информация об изменении тарифов будет полезна не только полякам, но и украинцам, которые проживают в Польше. Несмотря на то, что в начале военного конфликта все беженцы, переехавшие в Польшу, могли бесплатно пользоваться услугами компаний-перевозчиков, летом все льготы для переселенцев были отменены, поэтому теперь каждый пассажир, вне зависимости от национальности, должен будет платить за билеты.

Согласно официальным данным, повышение цен на ЖД-билеты коснуться лишь внутренних маршрутов. В частности, сказано в сообщении, новое ценообразование затронет такие воеводства, как Опольское, Куявско-Поморское, Любушское, Западно-Поморское, Нижнесилезское, Силезское и Малопольское.

Опираясь на некоторые расчеты, в среднем стоимость проезда вырастет на 20-30 грош (1,80-2,40 гривен). Более длительные маршруты, как было указано выше, могут подорожать на 40-80 грош (3,20-5,10 гривен).

На официальном сайте компании-перевозчика Polregio сказано, что нововведения вступят в силу уже в этом месяце – 11 декабря прейскурант вышеперечисленных компаний будет изменен.

Напомним, ранее мы сообщали, что в субботу, 28 ноября в Польшу заехало рекордное количество украинских беженцев за последние несколько месяцев – больше 300 человек. Польские власти готовы к новой волне переселенцев, более того, они ожидают гораздо большего наплыва украинцев, ведь на фоне похолоданий многим гражданам будет сложно пережить зиму в Украине.

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