logo

BTC/USD

28400.20

ETH/USD

1883.62

LTC/USD

86.92

USD/UAH

37.60

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша Хиты Скрябина, авторские песни и «Червона рута»: как прошли первомайские праздники в польском Вроцлаве?
commentss НОВОСТИ Все новости

Хиты Скрябина, авторские песни и «Червона рута»: как прошли первомайские праздники в польском Вроцлаве?

Больше всего отдыхающих и туристов было зафиксировано 1 мая во Вроцлаве, где, кстати, в понедельник собралось более 7 тысяч гитаристов, которые заиграли на своих инструментах в унисон и установили мировой рекорд.

сегодня, 19:49
Поделитесь публикацией:
Автор:

Vitalii Rozkariaka








Праздничные майские дни подходят к концу. В Польше "красной датой" считается не только первое мая, но и третье, ведь сегодня в соседней стране отмечается День Конституции – праздник, который был учрежден еще в 1919 году и возобновлен в 1990 году. Все эти дни поляки отмечали как одна большая семья, и в доказательство тому переполненные улицы в центре города, огромные очереди у местных пабов и куча людей на лужайках, в парках и у рек.

Хиты Скрябина, авторские песни и «Червона рута»: как прошли первомайские праздники в польском Вроцлаве?

фото тематическое

Больше всего отдыхающих и туристов было зафиксировано 1 мая во Вроцлаве, где, кстати, в понедельник собралось более 7 тысяч гитаристов, которые заиграли на своих инструментах в унисон и установили мировой рекорд. Вечером на рыночной площади Вроцлава было не меньше людей, там уже невооруженным глазом можно было не только увидеть, но и услышать украинцев. К примеру, одна из жительниц польского города по имени Руслана ( Lana Lavrin ) собрала вокруг себя сотни прохожих, которые приостанавливались, чтобы послушать всем известные украинские песни в исполнении девушки.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!



Во время своего вечернего концерта под открытым небом, украинка исполнила многие известные отечественные песни, среди которых песни Кузьмы Скрябина, собственные авторские композиции и бессмертный хит Софии Ротару – "Червона рута", которую, к слову, вся площадь пела вместе с молодой исполнительницей.


Напомним , ранее наше издание сообщало, что в Польше на границе с Калининградской областью станет больше пограничников и работников специальных служб. Эта инициатива Варшавы направлена на укрепление безопасности на границе с мировым агрессором.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: Comments.ua
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!