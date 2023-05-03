Хиты Скрябина, авторские песни и «Червона рута»: как прошли первомайские праздники в польском Вроцлаве?



















Праздничные майские дни подходят к концу. В Польше "красной датой" считается не только первое мая, но и третье, ведь сегодня в соседней стране отмечается День Конституции – праздник, который был учрежден еще в 1919 году и возобновлен в 1990 году. Все эти дни поляки отмечали как одна большая семья, и в доказательство тому переполненные улицы в центре города, огромные очереди у местных пабов и куча людей на лужайках, в парках и у рек.

фото тематическое

Больше всего отдыхающих и туристов было зафиксировано 1 мая во Вроцлаве, где, кстати, в понедельник собралось более 7 тысяч гитаристов, которые заиграли на своих инструментах в унисон и установили мировой рекорд. Вечером на рыночной площади Вроцлава было не меньше людей, там уже невооруженным глазом можно было не только увидеть, но и услышать украинцев. К примеру, одна из жительниц польского города по имени Руслана ( Lana Lavrin ) собрала вокруг себя сотни прохожих, которые приостанавливались, чтобы послушать всем известные украинские песни в исполнении девушки.

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Во время своего вечернего концерта под открытым небом, украинка исполнила многие известные отечественные песни, среди которых песни Кузьмы Скрябина, собственные авторские композиции и бессмертный хит Софии Ротару – "Червона рута", которую, к слову, вся площадь пела вместе с молодой исполнительницей.





Напомним , ранее наше издание сообщало, что в Польше на границе с Калининградской областью станет больше пограничников и работников специальных служб. Эта инициатива Варшавы направлена на укрепление безопасности на границе с мировым агрессором.