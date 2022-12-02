Хотел убить деревянным колом: в Польше арестовали мужчину, напавшего на украинцев

В польском Ченстохове задержали мужчину, который инициировал перепалку в одной из местных шашлычных. Находящийся под сильным алкогольным опьянением, 33-летний парень набросился на компанию украинцев с оскорблениями и угрозами, он обещал убить их вырезанным из дерева колом, которых, по его словам, у него уже больше 400 штук.

фото тематическое, из открытых источников

По данным местных СМИ, от нападок поляка пострадали не только украинцы. Различного рода оскорблениям на фоне национальной принадлежности подвергся и гражданин Бангладеша – официант той самой шашлычной. Пьяный посетитель называл его "негром" и всячески подшучивал над ним из-за его цвета кожи.

На место происшествия был вызван наряд полиции. По прибытию правоохранителей, тот самый официант указал им на мужчину, который по-прежнему продолжал вести себя неадекватно и агрессивно в отношении других посетителей заведения. Стражам порядка удалось установить личность хулигана – его зовут Марчин, длительное время мужчина находился на лечении в психиатрической больнице, а несколькими днями ранее его оттуда выпустили при условии, что тот воздержится от употребления алкоголя. Видимо, требование врачей оказалось для Марчина невыполнимым, ведь в момент ареста в его крови было порядка 3 промилле алкоголя.

На днях по делу 33-летнего поляка произошло слушание, суд удовлетворил ходатайство прокурора, избрав ему меру пресечения в виде заключения под стражу. По мнению судьи, мужчина действительно несет собой опасность для окружающей среды и должен быть изолирован.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинские-дети беженцы вскоре сыграют главные роли в польском документальном фильме о жизни переселенцах. Данная инициатива даже получила поддержку со стороны ЮНИСЕФ.

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