Хотел убить деревянным колом: в Польше арестовали мужчину, напавшего на украинцев

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Vitalii Rozkariaka
В польском
Ченстохове задержали мужчину, который инициировал перепалку в одной из местных
шашлычных. Находящийся под сильным алкогольным опьянением, 33-летний парень
набросился на компанию украинцев с оскорблениями и угрозами, он обещал убить их
вырезанным из дерева колом, которых, по его словам, у него уже больше 400 штук.
фото тематическое, из открытых источников
По данным местных
СМИ, от нападок поляка пострадали не только украинцы. Различного рода
оскорблениям на фоне национальной принадлежности подвергся и гражданин
Бангладеша – официант той самой шашлычной. Пьяный посетитель называл его "негром"
и всячески подшучивал над ним из-за его цвета кожи.
На место
происшествия был вызван наряд полиции. По прибытию правоохранителей, тот самый
официант указал им на мужчину, который по-прежнему продолжал вести себя
неадекватно и агрессивно в отношении других посетителей заведения. Стражам
порядка удалось установить личность хулигана – его зовут Марчин, длительное
время мужчина находился на лечении в психиатрической больнице, а несколькими
днями ранее его оттуда выпустили при условии, что тот воздержится от
употребления алкоголя. Видимо, требование врачей оказалось для Марчина
невыполнимым, ведь в момент ареста в его крови было порядка 3 промилле
алкоголя.
На днях по делу
33-летнего поляка произошло слушание, суд удовлетворил ходатайство прокурора,
избрав ему меру пресечения в виде заключения под стражу. По мнению судьи,
мужчина действительно несет собой опасность для окружающей среды и должен быть
изолирован.
Напомним, ранее
издание "Комментарии" сообщало, что украинские-дети беженцы вскоре сыграют
главные роли в польском документальном фильме о жизни переселенцах. Данная
инициатива даже получила поддержку со стороны ЮНИСЕФ.
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