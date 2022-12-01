Украинские дети-беженцы исполнят главные роли в польском фильме: детали

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Vitalii Rozkariaka
После начала
российского вторжения в Украину, огромное количество семей переехало жить в
Польшу. Много украинских беженцев начали жить в Кракове, они расселились во
всех его 18-ти районах, в том числе и в городе Гута.
фото тематическое, из открытых источников
"Новое в Гуте" — это название художественного
проекта, созданного специально для украинских детей, которые сбежали вместе со
своими родителями от российской агрессии в Польшу. В рамках данного проекта,
который, к слову, финансируется ЮНИСЕФ, "маленькие переселенцы" смогут брать
участие в самых разнообразных мероприятиях: тренингах, конкурсах, творческих
курсах и концертах. Помимо этого, организаторами данной инициативы
предусмотрено непосредственное ознакомление детей с достопримечательностями
города, его театрами, музеями и другими объектами культурного наследия.
"Когда-то Гута,
как и сам Краков стали приютом для тех, кто приехал начинать жизнь с чистого
листа. Благодаря этим людям, мы сейчас можем видим в этих городах не маленькие
населенные пункты, а большие города с невероятно развитой инфраструктурой.
Сейчас же история повторяется – Краков и его окрестности вновь стали убежищем
для тех, кто вынужден начинать с нуля – для украинцев. В рамках нашего проекта
дети-беженцы расскажут о своих новых домах, и сделают это довольно
нетрадиционным способом – они исполнят главные роли в документальном фильме об
украинских переселенцах", — комментирует начало проекта "Новок в Гуте" Магдалена
Урбанская из Молодежного культурного центра им. Анджей Бурса.
Женщина также
подчеркнула, что в рамках съемки фильма дети также исполнят песню о городе
Гута, в чем их поможет известная музыкальная группа WU-HAE.
Напомним, ранее
мы сообщали, что украинским переселенцам все-таки пришлось покинуть бесплатное
жилье в Познани.
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