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Украинские дети-беженцы исполнят главные роли в польском фильме: детали

Документальный фильм расскажет о жизни украинских беженцев в Польше

сегодня, 17:12
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

После начала российского вторжения в Украину, огромное количество семей переехало жить в Польшу. Много украинских беженцев начали жить в Кракове, они расселились во всех его 18-ти районах, в том числе и в городе Гута.

Украинские дети-беженцы исполнят главные роли в польском фильме: детали

фото тематическое, из открытых источников

 "Новое в Гуте" — это название художественного проекта, созданного специально для украинских детей, которые сбежали вместе со своими родителями от российской агрессии в Польшу. В рамках данного проекта, который, к слову, финансируется ЮНИСЕФ, "маленькие переселенцы" смогут брать участие в самых разнообразных мероприятиях: тренингах, конкурсах, творческих курсах и концертах. Помимо этого, организаторами данной инициативы предусмотрено непосредственное ознакомление детей с достопримечательностями города, его театрами, музеями и другими объектами культурного наследия.

"Когда-то Гута, как и сам Краков стали приютом для тех, кто приехал начинать жизнь с чистого листа. Благодаря этим людям, мы сейчас можем видим в этих городах не маленькие населенные пункты, а большие города с невероятно развитой инфраструктурой. Сейчас же история повторяется – Краков и его окрестности вновь стали убежищем для тех, кто вынужден начинать с нуля – для украинцев. В рамках нашего проекта дети-беженцы расскажут о своих новых домах, и сделают это довольно нетрадиционным способом – они исполнят главные роли в документальном фильме об украинских переселенцах", — комментирует начало проекта "Новок в Гуте" Магдалена Урбанская из Молодежного культурного центра им. Анджей Бурса.

Женщина также подчеркнула, что в рамках съемки фильма дети также исполнят песню о городе Гута, в чем их поможет известная музыкальная группа WU-HAE.

Напомним, ранее мы сообщали, что украинским переселенцам все-таки пришлось покинуть бесплатное жилье в Познани. 



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Источник: https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,29204517,nowi-w-hucie-dzieci-z-ukrainy-opowiedza-o-swoim-nowym-domu.html?_ga=2.205085072.1011791322.1669653879-299088472.1667395130
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