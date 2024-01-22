Илон Маск прилетел в Польшу: посетит ли миллиардер Украину

Генерального директора Tesla и SpaceX Илона Маска заметили в польском аэропорту Балице вблизи Кракова. Миллиардер прилетел в Польшу, чтобы принять участие в конференции по противодействию антисемитизма. Также у Илона Маска запланирован визит в бывший нацистский концлагерь Аушвиц.



Илон Маск в Польше. Фото: PAP/Łukasz Gągulski

В воскресенье около 20 часов самолет с Илоном Маском приземлился в Польше. В сеть попали фотографии, подтверждающие прибытие американского миллиардера.

Во время визита Маск посетит Краков, где примет участие в дискуссии с американским консерватором Беном Шапиро на симпозиуме по противодействию антисемитизму в интернете. Мероприятие организовано по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, который состоится на следующей неделе. Также Маск посетит церемонии в бывшем концлагере Аушвиц, которые пройдут 22-23 января.

Официальных встреч руководителя Tesla, SpaceX и социальной сети X с правительством Польши не ожидается.

"Не ведутся никакие переговоры о встрече. Это очень частный визит", — сказал министр цифровых дел Кшиштоф Гавковский в эфире радио RMF FM.

Таким образом, Илон Маск приехал в Польшу по личным делам, что указывает, что визит американского миллиардера в Украину не состоится.

Напомним, Илон Маск осенью прошлого года столкнулся с обвинениями в антисемитизме, когда согласился с анонимным пользователем платформы X, утверждавшим, что еврейские общины пропагандируют "антибелую ненависть" и несут ответственность за приведение "орды меньшинств, заполняющих страну". Такую реакцию Маска осудил Белый дом, а большое количество рекламодателей разорвало контракт с ним. Впоследствии Маск рассказал, что его заявление было "одним из самых глупых поступков", которые он когда-либо совершал.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск после антисемитского скандала посетил Израиль. Впоследствии ХАМАС предложил миллиардеру посетить Сектор Газа.

Также "Комментарии" писали, что Илон Маск назвал самую большую проблему с которой сталкивается человечество и сделал тревожный прогноз на 2024 год.