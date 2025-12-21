Интернет рассмешила история украинки в Польше, которая купила костюм божьей коровки: что с ним не так

Забавная история из жизни украинской семьи в Польше неожиданно стала вирусной в соцсетях, напомнив, как легко речевые мелочи могут повлиять на праздничное настроение. Украинка Андриана Струбецкая рассказала в Threads о подготовке дочери к рождественскому выступлению в польском детском саду, которая пошла не по плану.

Украинка в Польше перепутала костюм ребенка в детском саду. Фото из открытых источников

По словам женщины, она заранее приобрела для ребенка костюм божьей коровки. Все казалось логичным, но только за 30 минут до начала выступления выяснилось, что польское krówka означает обычную корову, а не насекомое. Так что яркий костюм божьей коровки никак не вписывался в традиционную рождественскую сцену.

"Звание "мама года" можете официально присваивать мне. Купила ребенку костюм божьей коровки на рождественский выступ в садике. Все было хорошо, пока я не узнала за 30 минут до выступления, что она должна быть обычной коровой. И она не может выйти в этом костюме на сцену к пасторам, ангелочкам и ягнятам. Типа воспитательница написала krówka, а я почему-то перемешала два языка в голове и решила, что это божья коровка. А как сильно тупили вы?" – написала женщина.

Украинка в Польше перепутала костюм ребенка в детском саду

В конце концов, ситуация спасла знакомая, которая срочно привезла одежду под костюм коровки. В комментариях люди делились схожими историями. Например, ребенку попросили взять овощи для шашлычков, а он принес огурцы. Другой пользователь рассказал, что не нашел костюм дракона для ребенка, потому пришлось покупать костюм крокодила. А еще был случай, когда родители взяли костюм "солнышка" на праздник, однако вместо небесного светила имелось в виду насекомое, ведь все дети были бабочки и пчелки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что норвежка в костюме гигантского лосося ошеломила на конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2025".

Также "Комментарии" писали, что в Польше скандал из-за инсталляции золотого медведя с синим шарфом.