Мережу розсмішила історія українки у Польщі, яка купила костюм сонечка: що з ним не так

Кумедна історія з життя української родини в Польщі несподівано стала вірусною у соцмережах, нагадавши, як легко мовні дрібниці можуть вплинути на святковий настрій. Українка Андріана Струбецька розповіла у Threads про підготовку доньки до різдвяного виступу в польському дитсадку, яка пішла не за планом.

За словами жінки, вона завчасно придбала для дитини костюм сонечка (божої корівки). Усе здавалося логічним, але лише за 30 хвилин до початку виступу з’ясувалося, що польське krówka означає звичайну корову, а не комаху. Тож яскравий костюм сонечка ніяк не вписувався у традиційну різдвяну сцену.

"Звання "мама року" можете офіційно присвоювати мені. Купила дитині костюм божої корівки на різдвяний виступ у садочку. Усе було добре, допоки я не дізналася за 30 хвилин до виступу, що вона повинна бути звичайною коровою. І вона не може вийти в цьому костюмі на сцену до пасторів, янголят та ягнят. Типу вихователька написала krówka, а я чомусь перемішала дві мови в голові й вирішила, що це божа корівка. А як сильно тупили ви?" – написала жінка.

Врешті ситуацію врятувала знайома, яка терміново привезла одяг під костюм корівки. У коментарях люди ділилися схожими історіями. Наприклад, дитині попросили взяти овочі для шашличків, а вона принесла огірки. Інший користувач розповів, що не знайшов костюм дракона для дитини, тому довелося купувати костюм крокодила. А ще був випадок, коли батьки взяли костюм "сонечка" на свято, однак замість небесного світила малася на увазі комаха, адже всі діти були метелики та бджілки.

