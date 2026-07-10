Исторический конфликт снова обостряется: Польша усилила давление на Зеленского

Польша в течение двух недель пыталась добиться от Украины изменения названия одного из военных подразделений, носящего имя героев Украинской повстанческой армии. Однако украинские власти не пошли на этот шаг. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, комментируя очередной виток напряженности в отношениях между двумя странами.

Радослав Сикорский. Фото: из открытых источников

По словам главы польской дипломатии, Варшава вела соответствующий диалог с Киевом в течение примерно двух недель, пытаясь убедить украинское руководство пересмотреть решение по названию военного формирования. В то же время, как признал Сикорский, эти попытки не принесли желаемого результата.

Министр отметил, что вопрос исторической памяти продолжает оставаться одним из самых сложных в польско-украинских отношениях. По его мнению, именно эта тема становится инструментом сил, заинтересованных в ухудшении сотрудничества между Варшавой и Киевом.

Сикорский подчеркнул, что противники украинско-польского партнерства активно используют исторические противоречия, в частности, дискуссии вокруг деятельности УПА и трагических страниц общей истории, чтобы посеять недоверие между союзниками. Он убежден, что эмоции вокруг этих событий намеренно подогреваются, чтобы ослабить стратегическое партнерство двух стран.

Заявление прозвучало на фоне активного сотрудничества Украины и Польши в сфере безопасности и обороны, однако исторические вопросы по-прежнему остаются источником политических дискуссий. Несмотря на это, обе страны неоднократно заявляли о намерении сохранять единство перед общими вызовами и продолжать поддержку Украины в противодействии российской агрессии.

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