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Історичний конфлікт знову загострюється: Польща посилила тиск на Зеленського

Сікорський заявив, що Варшава два тижні намагалася переконати Київ змінити назву військового підрозділу, але безрезультатно

10 липня 2026, 13:14
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Кравцев Сергей

Польща протягом двох тижнів намагалася домогтися від України зміни назви одного з військових підрозділів, який носить ім'я героїв Української повстанської армії. Однак українська влада не пішла на цей крок. Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, коментуючи черговий виток напруженості у відносинах між двома країнами.

Історичний конфлікт знову загострюється: Польща посилила тиск на Зеленського

Радослав Сікорський. Фото: з відкритих джерел

За словами очільника польської дипломатії, Варшава вела відповідний діалог із Києвом протягом приблизно двох тижнів, намагаючись переконати українське керівництво переглянути рішення щодо назви військового формування. Водночас, як визнав Сікорський, ці спроби не дали бажаного результату.

Міністр зазначив, що питання історичної пам'яті продовжує залишатися одним із найскладніших у польсько-українських відносинах. На його думку, саме ця тема стає інструментом для сил, зацікавлених у погіршенні співпраці між Варшавою та Києвом.

Сікорський наголосив, що противники українсько-польського партнерства активно використовують історичні суперечності, зокрема дискусії навколо діяльності УПА та трагічних сторінок спільної історії, щоб посіяти недовіру між союзниками. Він переконаний, що емоції навколо цих подій навмисно підігріваються, аби послабити стратегічне партнерство двох держав.

Заява пролунала на тлі активної співпраці України та Польщі у сфері безпеки й оборони, однак історичні питання й надалі залишаються джерелом політичних дискусій. Попри це обидві країни неодноразово заявляли про намір зберігати єдність перед спільними викликами та продовжувати підтримку України у протидії російській агресії.

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Джерело: https://www.rmf24.pl/rozmowy/poranna-rozmowa/news-radoslaw-sikorski-rosyjska-agentura-probuje-nakrecic-emocje-,nIdn,1009363
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