В Польше перевернулся автобус с украинцами: МИД уточнил количество пострадавших

В ночь на 27 января в Польше произошло ДТП с участием пассажирского автобуса из Украины. В результате аварии пострадали 20 человек. Как пишет TVN24, ДТП произошло около 4 часов утра на повороте дороги недалеко от населенного пункта Голубье Люблинского воеводства. Автобус съехал с проезжей части и перевернулся на бок.

ДТП с украинцами в Польше. Фото: Policja Lubelska

Представитель Государственной пожарной службы в Грубешуве Марцин Лебедович отметил, что в момент аварии шел снег и была гололедица.

Позже в украинском МИД сообщили, что в результате ДТП с украинским автобусом в Польше действительно пострадали 20 граждан Украины. Их госпитализировали. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Он подтвердил, что ночью вблизи населенного пункта Грубешов в Люблинском воеводстве произошло ДТП с участием автобуса украинской компании.

Те пассажиры, которые отказались от госпитализации, направлены к временному месту пребывания.

"Генеральное консульство Украины в Люблине взаимодействует с польскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств ДТП, держит на контроле лечение пострадавших граждан. Решается вопрос предоставления перевозчиком другого автобуса для пассажиров", — отметил Олег Николенко.

Читайте также на портале "Комментарии" — польское правительство планирует с октября текущего года снизить объем помощи украинским беженцам. Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita. Как сообщают журналисты, польские чиновники считают, что украинцам, которые ездят домой на праздники и в отпуска, не нужна временная защита. Они предлагают снизить выплаты на детей и отменить статус временной защиты после выезда из Польши даже на короткий период. Пока украинцы могут покидать Польшу на срок, не превышающий 30 дней.

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