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Из-за транспортного коллапса на границе Украины и Польши произошла трагедия: подробности

У пункта пропуска "Дорогуск — Ягодин" в Польше скончался украинский водитель фуры

сегодня, 20:30
Автор:
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Лиля Воробьева
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Возле пункта пропуска "Дорогуск — Ягодин", на польской территории скончался шофер грузовика из Украины. Незадолго перед этим 54-летний украинец прибыл в пункт, стал на парковке и ждал, как и все, чтобы пересечь границу.

Из-за транспортного коллапса на границе Украины и Польши произошла трагедия: подробности

Пункт пропуска "Дорогуск - Ягодин" (фото из открытых источников)

Об этом в социальных сетях написал заместитель руководителя Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач. Как он утверждает, беда произошла на парковке в городе Хелм, недалеко от пункта пропуска.


"Команда Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и я лично приносим свои соболезнования семье, потерявшей близкого человека. В то же время во избежание манипуляций и обострения ситуации вокруг блокировки границы призываю использовать исключительно официальную информацию", — пишет чиновник.

Окончательная информация о причине смерти будет обнародована сотрудниками польской прокуратуры уже тогда, когда все обстоятельства будут проверены. Но, как утверждает замминистра, оснований утверждать, что смерть произошла по неестественным причинам, нет.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что происходит в Польше – почему страна угрожает закрыть границу с Украиной . Перевозчики в Польше могут начать 3 ноября масштабную забастовку, которая предусматривает перекрытие всех пунктов пропуска из Украины. Причиной называют чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.

Кандидат экономических наук, экс-директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев отмечает, что ситуация с Польшей демонстрирует – сближение Украины с ЕС, определенная верификация, либерализация разного рода процессов будет проходить непросто.
 



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Источник: https://www.facebook.com/serhiy.derkach/posts/pfbid02JibGH6fXLRY4wNDesLNf3cnqDXLG1xfiC7PH3kgYAV4iY6LtcWJApnTkGXayc3D7l
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