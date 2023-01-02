Избиение украинского ребенка в садике: в Польше определена самая читаемая новость

Рубрики
МЕНЮ
Vitalii Rozkariaka
Уходящий год,
безусловно войдёт в мировую историю, как год, в котором Россия начала жестокую
и кровавую войну в Украине. Сотни тысяч новостей были опубликованы в разных
авторитетных СМИ, все они тем, или иным образом связаны с беженцами,
гуманитарной помощью для Украины и гибелью десятков тысяч военнослужащих.
фото тематическое, из открытых источников
Недавно одно из
авторитетных изданий Польши — Wyborcza.Pl, опубликовало на своем официальном Интернет-ресурсе
перечень материалов, которые оказались самыми читаемыми в 2022 году. Так,
сказано в сообщении, одним из самых популярных в прошедшем году материалов,
стала новость об избиении украинского ребенка в одном из детских садиков
Вроцлава.
"Он из веселого
ребенка превратился в замкнутого и пугливого", — рассказывает мать ребенка
Анна, приехавшая в Польшу из Украины.
Журналистам Wyborcza.pl
женщина рассказала, как ее сына неоднократно избивали, оскорбляли и унижали
польские дети, а воспитатели, в свою очередь, практически никак на это не
реагировали.
"Сначала он стал
замкнут. Начал устраивать истерики по утрам, не хотел идти в садик. Я не
понимала, что происходит. Позже сын начал приходить домой в синяках, у него
начались рвоты из-за стресса и волнений", — добавляет Анна.
Однажды, по
словам матери, мальчику и вовсе сказали, что он родился зря. Анна утверждает,
что, начав разбираться в данном конфликте, она не нашла поддержки ни со стороны
воспитателей, ни со стороны администрации садика. Судя по всему, ребенку просто
не повезло попасть в "коллектив", в котором процветает расизм и вседозволенность.
В итоге мама
ребенка приняла решение поменять садик, чтобы уберечь сына от дальнейших нападок со стороны одногодок.
Напомним, ранее
мы сообщали, как обычная польская семья эвакуировала из Украины больше 8 тысяч
беженцев.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости