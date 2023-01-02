Избиение украинского ребенка в садике: в Польше определена самая читаемая новость

Уходящий год, безусловно войдёт в мировую историю, как год, в котором Россия начала жестокую и кровавую войну в Украине. Сотни тысяч новостей были опубликованы в разных авторитетных СМИ, все они тем, или иным образом связаны с беженцами, гуманитарной помощью для Украины и гибелью десятков тысяч военнослужащих.

фото тематическое, из открытых источников

Недавно одно из авторитетных изданий Польши — Wyborcza.Pl, опубликовало на своем официальном Интернет-ресурсе перечень материалов, которые оказались самыми читаемыми в 2022 году. Так, сказано в сообщении, одним из самых популярных в прошедшем году материалов, стала новость об избиении украинского ребенка в одном из детских садиков Вроцлава.

"Он из веселого ребенка превратился в замкнутого и пугливого", — рассказывает мать ребенка Анна, приехавшая в Польшу из Украины.

Журналистам Wyborcza.pl женщина рассказала, как ее сына неоднократно избивали, оскорбляли и унижали польские дети, а воспитатели, в свою очередь, практически никак на это не реагировали.

"Сначала он стал замкнут. Начал устраивать истерики по утрам, не хотел идти в садик. Я не понимала, что происходит. Позже сын начал приходить домой в синяках, у него начались рвоты из-за стресса и волнений", — добавляет Анна.

Однажды, по словам матери, мальчику и вовсе сказали, что он родился зря. Анна утверждает, что, начав разбираться в данном конфликте, она не нашла поддержки ни со стороны воспитателей, ни со стороны администрации садика. Судя по всему, ребенку просто не повезло попасть в "коллектив", в котором процветает расизм и вседозволенность.

В итоге мама ребенка приняла решение поменять садик, чтобы уберечь сына от дальнейших нападок со стороны одногодок.

Напомним, ранее мы сообщали, как обычная польская семья эвакуировала из Украины больше 8 тысяч беженцев.

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